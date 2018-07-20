兰州遭强降雨侵袭城市道路积水 车辆被水流冲走

原标题：现场 | 强降雨侵袭兰州 多条城市道路出现积水
7月19日夜间到20日早上，甘肃省兰州市出现强降水天气，多个监测点降水超过50毫米，达到暴雨级别。
受此次强降水过程影响，兰州市七里河区、安宁区、西固区多条城市道路出现积水，部分公交车暂时停运或绕行。坡度较大的道路积水流速较快，路面行驶和路边停放的车辆被水流冲走。其中安宁区学府路遭遇山洪下泄，南北向公共交通暂停运行。目前兰州市已启动防汛应急预案，派出交警、建设、水利、城管等部门人员处置积水情况。（央视记者 安文剑）
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