合肥房产局局长：将祭出史无前例的整治“重拳”

原标题：合肥房产局长痛揭房市乱象：将祭出史无前例的整治“重拳”

九部门联手出击，公布六个举报电话……

为维护老百姓切身利益，

合肥将对房市乱象祭出史无前例的整治“重拳”。

7月20日上午，合肥市房产局等九部门在房地产大厦召开大会，部署在全市开展“打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动”。会上，市房产局党组书记、局长许道和痛揭合肥房市四大乱象：一是价外加价；二是夸大宣传；三是搭配销售；四是中介违规。

许道和特别透露了国家住建部转来的对某大型房地产公司在滨湖销售房产价外加价违规行为的督查函。

根据会上公布的此次专项行动实施方案，7月中旬至12月份，合肥在全市范围内联合开展治理房地产市场乱象，打击违法违规行为，主要是针对投机炒房、房地产“黑中介”、 发布虚假房地产广告、违反商品房明码标价规定、“首付贷”及限制、阻挠、拒绝购房人使用住房公积金贷款或者按揭贷款等六大类23项违法违规行为。城区范围内的专项行动由市直相关部门直接负责，四县一市的专项行动由县（市）相关部门负责。

此次专项行动将重点针对群众反映强烈、问题突出整改不力、违法违规行为屡禁不止的房地产开发企业和中介机构，采取联合检查和专项检查工作的形式，通过现场巡查、合同抽查、投诉处理等方式进行检查督查，并全面实行即查即改，对整改不到位或者情节严重的采取媒体曝光、行政处罚、停业整顿、暂停网签、纳入“信用合肥”进行失信联合惩戒等措施依法依规严肃处理，整治和规范全市房地产市场秩序。

此次专项行动公布了6个投诉电话，接受群众对房产乱象的投诉和举报，同时接受群众对专项整治行动的监督。这6个电话是：市房产局62638155，市工商局12315，市物价局12358，市住房公积金管理中心12329，市金融办63532059，市委宣传部63537511。

会上，合肥市房地产协会会长程海林宣读《合肥市房地产开发企业规范经营倡议书》，要求全市房地产开发企业和中介机构切实加强行业自律，做到规范经营合法经营，坚守公平正义原则，认真履行社会责任，不断提升企业形象，尊重和保护消费者合法权益，以实际行动促进我市房地产市场平稳健康发展。

市委宣传部、市公安局、市司法局、市税务局、市工商局、市物价局、市金融办、市公积金管理中心负责人，各县（市）房产局，各区、开发区住建部门负责人，80家开发企业和中介机构代表，新闻单位和媒体记者，共150余人参加大会。

来源：合肥在线

责任编辑：吴金明