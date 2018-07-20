最新版世界500强出炉中国占120家 哪些公司最赚钱

原标题：[热搜]最新版“世界500强”出炉！中国占120家，哪些公司最赚钱？

2018《财富》世界500强榜单出炉

中国上榜企业数量排第二

由美国《财富》杂志发布的2018版世界500强公司排行榜，当地时间周四、也就是北京时间19日晚上在全球同步发布。其中，沃尔玛连续五年问鼎企业营收榜榜首，中国公司在各项指标榜单均位列前茅，总上榜公司数量美国、中国、日本位列前三。

按照企业营收排序，全球最大百货零售企业沃尔玛连续第五年问鼎榜首，中国的三家企业：国家电网、中石化和中石油分列第二到四位，位次也与去年持平。荷兰皇家壳牌石油公司从第七位跃升至第五位，日本丰田汽车和德国大众汽车紧随其后。

在企业利润排名方面，科技巨头苹果公司排名榜首，利润排名前十位的企业中有工行、建行、农行、中行四大银行来自中国。

在排名位次变化上，今年上升最快的企业是中国国家能源投资集团，跃升175位。跃升最快的前十家公司有八家来自中国，包括：阿里巴巴、腾讯、山东能源集团等。

从行业看，全球所有互联网企业排名均有大幅提升，包括来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交网络平台脸书。

综合统计，在上榜企业数量方面，上榜中国企业达到120家，排名第二，非常接近美国的126家，远超排在第三的日本的52家。与2017年相比，今年上榜500家企业的总营业收入达到近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润为创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年，显示全球最大企业的经营状况在明显改善。

来源：央视财经

责任编辑：刘光博