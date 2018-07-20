我国省市县乡四级新税务机构挂牌全部完成

原标题：我国新税务机构挂牌全部完成
全国县级国税、地税机构今天正式合并，所有县级和乡镇新税务分局统一挂牌，这标志着全国省市县乡四级税务机构合并挂牌工作全部完成，“国税局、地税局”正式成为历史，我国税务机构开始以崭新面貌对外履行征管服务职责。
下一步，国税地税征管体制改革将向逐级接收社会保险费、非税收入征管职责划转等领域推进。从2019年1月1日起，新税务部门将统一征收与民生领域相关的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费。
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