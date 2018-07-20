郝淳担任中国载人航天工程办公室主任 杨利伟卸任

原标题：郝淳担任中国载人航天工程办公室主任，英雄航天员杨利伟卸任

郝淳

今年4月，官方披露英雄航天员杨利伟出任中国载人航天工程办公室主任。不过，近日，来自权威渠道的消息显示，杨利伟目前已卸任这一职务。

据中国载人航天工程官网7月12日消息，中国载人航天工程办公室原副主任郝淳担任中国载人航天工程办公室主任。

中国载人航天工程官网截屏。

公开资料显示，新任中国载人航天工程办公室主任郝淳曾任中国载人航天办公室科技计划局局长、中国载人航天工程办公室副主任。

上述官方消息意味着杨利伟少将已卸任中国载人航天工程办公室主任一职。值得一提的是，央广网今年6月曾刊发报道《杨利伟：我国的航天时刻表正在加速》。杨利伟当时仍以中国载人航天工程办公室主任身份接受了采访。中国载人航天工程官网7月3日转发了该文。

报道透露，杨利伟介绍，我国计划在2020年将核心舱发射升空，到2021年、2022年还有三到四次的载人飞行、若干货运飞船飞行，实验舱Ⅰ和实验舱Ⅱ会在2021年、2022年发上去，组装起来之后空间站的基本构型建成，之后还有一个大的光学舱发射上去跟它共轨飞行。

杨利伟说，目前，中国航天正在加速向并跑靠近。“从载人航天角度来讲，我们是继美俄之后第三个独立掌握载人航天基本技术的国家，我们叫航天大国，和一些航天强国有差距。航天强国讲的是航天能力，无论是‘北斗’还是‘嫦娥’，解决的是一个国家航天能力的问题，只有航天能力足以支撑一个大国或一个强国时，才能够称其为是航天强国。”

另外，6月26日，“航天精神中华行”活动启动仪式在京举行。活动由中国少年儿童发展服务中心与中国航天基金会等有关机构共同主办，旨在引导青少年崇尚科学、探索未知，弘扬航天精神、宣传航天成就。杨利伟还以中国载人航天工程办公室主任身份出席启动仪式。

公开资料显示，杨利伟1965年出生于辽宁省葫芦岛市绥中县，少将军衔，特级航天员。他是我国培养的第一代航天员，2003年10月15日，杨利伟驾乘“神舟五号”飞船进入太空，成为中国首位“太空使者”，实现了中华民族的飞天梦想。

中国载人航天工程于1992年9月21日由中国政府批准实施，代号“921工程”。为了加强对工程的管理，设立了“中国载人航天工程办公室”（CMSA），代表政府行使管理职能。

中国载人航天工程办公室负责中国载人航天工程的规划计划、总体技术、工程研制、保障条件建设、经费、国际合作、新闻发布和宣传等工作，按照工程总指挥、总设计师联席会议的决定，对工程进行全系统、全过程的管理，统筹协调工程各部门、各系统的工作，下设运营管理局、科技计划局、工程建设局、总体技术局、国际合作局、新闻宣传局。

责任编辑：吴金明