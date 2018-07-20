原标题：交通运输部启动Ⅲ级响应防御台风“安比”

新京报快讯（记者裴剑飞）记者从交通运输部获悉，今年第10号台风“安比”预计将于7月21日夜间至22日早晨在浙江温岭至江苏启东一带沿海登陆，登陆时风力可达10-11级，随后继续向西北方向移动。根据中央气象台，20日14时-21日14时，东海中东部将有6-9级大风，台风中心经过的东海东部部分海域的风力可达10-11级，阵风12-13级。

根据当前防汛防台风工作形势和《交通运输综合应急预案》相关要求，7月20日18时，交通运输部启动防御台风Ⅲ级响应。交通部要求，交通运输系统各单位按照预案要求和部相关工作部署，认真做好防汛防台风各项工作。据了解，台风“安比”登陆或将影响长三角城市群，交通部提示，遇到风雨天气时，司机行车时应注意安全。

提示信息：

1、出发前须检查车辆

尤其对灯光、制动、雨刮器等机件要检查到位，货车驾驶人上高速前要做好货物的捆扎。高速公路上桥梁、隧道多，风口横风影响较大，车辆如遇强横风的袭击，要注意握紧方向盘，发现车辆偏移时，应微量转动方向盘，矫正行驶方向。

2、遇强暴雨时处理技巧

在途中遭遇强暴雨时，可能开启雨刮器，能见度还是很差，此时不要慌张，注意切勿急刹或者停车，要防止车辆出现“打水漂”现象，以防“水滑”失控出事故。同时应当打开大灯和双跳灯，提示后方来车，以防追尾。

3、高速上遇台风时处理技巧

遇到台风时，减速慢行，并保持正常天气两倍以上行车间距。如果台风较为强劲，并伴有雷暴雨，高速公路管理部门会视具体情况采取必要的交通管制措施，比如限速、限流、关闭收费站乃至封道，请广大驾驶人谅解。

责任编辑：霍宇昂