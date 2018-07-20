原标题：交通运输部启动Ⅲ级响应防御台风“安比”
新京报快讯（记者裴剑飞）记者从交通运输部获悉，今年第10号台风“安比”预计将于7月21日夜间至22日早晨在浙江温岭至江苏启东一带沿海登陆，登陆时风力可达10-11级，随后继续向西北方向移动。根据中央气象台，20日14时-21日14时，东海中东部将有6-9级大风，台风中心经过的东海东部部分海域的风力可达10-11级，阵风12-13级。
根据当前防汛防台风工作形势和《交通运输综合应急预案》相关要求，7月20日18时，交通运输部启动防御台风Ⅲ级响应。交通部要求，交通运输系统各单位按照预案要求和部相关工作部署，认真做好防汛防台风各项工作。据了解，台风“安比”登陆或将影响长三角城市群，交通部提示，遇到风雨天气时，司机行车时应注意安全。
提示信息：
1、出发前须检查车辆
尤其对灯光、制动、雨刮器等机件要检查到位，货车驾驶人上高速前要做好货物的捆扎。高速公路上桥梁、隧道多，风口横风影响较大，车辆如遇强横风的袭击，要注意握紧方向盘，发现车辆偏移时，应微量转动方向盘，矫正行驶方向。
2、遇强暴雨时处理技巧
在途中遭遇强暴雨时，可能开启雨刮器，能见度还是很差，此时不要慌张，注意切勿急刹或者停车，要防止车辆出现“打水漂”现象，以防“水滑”失控出事故。同时应当打开大灯和双跳灯，提示后方来车，以防追尾。
3、高速上遇台风时处理技巧
遇到台风时，减速慢行，并保持正常天气两倍以上行车间距。如果台风较为强劲，并伴有雷暴雨，高速公路管理部门会视具体情况采取必要的交通管制措施，比如限速、限流、关闭收费站乃至封道，请广大驾驶人谅解。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 FBI局长:美国头号威胁是中国 非俄罗斯
- 【 军事 】 出鞘：中国出口战机为何越来越难找买...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有