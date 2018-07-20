联合国等组织“入会”费多高?去年中国缴会费16亿

原标题：联合国等国际组织“入会”费用有多高？去年我国缴纳会费16亿元
新京报快讯（记者戴轩）随着国家实力增强，越来越多的重要国际组织中都能见到中国的身影。今日（7月20日），中央部门2017年度决算面向社会公开。据外交部公开的信息显示，外交部去年“国际组织会费”一项共支出163872.01万元，执行率 83.6%。去年，该部门向包括联合国、上海合作组织等 31个国际组织及时足额缴纳会费，完成产出指标。
外交部表示，此项目的完成展现了我国积极承担国际责任和义务的负责任大国形象，提升了我国对相关国际组织的话语权和影响力，有力配合了我国推动构建人类命运共同体，积极参与引领全球治理体系改革的努力。绩效自评分为98.36分。
而原国家卫计委也在公开信息中介绍，去年在国际组织会费上支出16644.75万元，用于原国家卫计委以我国政府或原国家卫计委的名义参加国际组织，按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费。
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