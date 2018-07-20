华帝公司发布声明：退款工作已有序开展

原标题：终于！华帝答应退全款！！
华帝在世界杯期间推出了“法国队夺冠退全款”的营销活动，但未能依约定兑现承诺，针对此事，中国消费者协会19日起公开征集消费者投诉。
中消协希望在“夺冠套餐”退全款中遇到障碍的消费者，按公告中明示的网址反映具体情况。
20日凌晨，华帝公司发布声明称，消费者退款工作已在紧张有序地开展。将严格按照售前约定及承诺，切实地做好每一位消费者的退款工作。请中国消费者协会及广大消费者监督指导。
点击进入专题：法国夺冠 华帝用户退全款遇阻
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