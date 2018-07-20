新任武汉书记马国强：决不辜负中央重托省委信任

原标题：武汉领导干部会议宣布马国强任武汉市委书记，蒋超良出席会议并讲话

武汉市领导干部会议召开

宣布中央关于武汉市委主要领导任职的决定

蒋超良出席并讲话 马国强任武汉市委书记

湖北日报讯（记者张晓峰、谢慧敏、周呈思）7月20日下午，武汉市领导干部会议召开，宣布武汉市委主要领导同志任职决定。党中央批准：马国强同志任武汉市委书记。省委书记蒋超良出席会议并讲话。

蒋超良说，这次武汉市委主要领导的调整，是党中央从大局和湖北领导班子建设实际出发，根据工作需要，通盘考虑、慎重研究决定的，充分体现了党中央对湖北省和武汉市的高度重视。

蒋超良说，近年来，武汉市委团结带领全市广大干部群众，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记习近平总书记视察湖北提出的“四个着力”“四个切实”的殷殷嘱托，认真落实省委决策部署，围绕高水平全面建成小康社会、全面开启复兴大武汉新征程的目标，贯彻新发展理念，聚力改革创新、奋力拼搏赶超，全市经济发展势头强劲、民主法治不断深入、文化建设繁荣向上、生态环境明显好转、民生福祉持续改善、党的建设全面加强、改革创新取得了一批在全国有重大影响的突破和成果，现代化、国际化、生态化大武汉建设迈出坚实步伐。这些成绩的取得，是党中央和省委坚强领导的结果，是武汉市委团结带领全市广大干部群众接续奋斗、开拓进取的结果，是历届市委市政府打下好的工作基础的结果。

蒋超良说，武汉市委主要领导同志的调整，是武汉市政治生活中的一件大事。希望大家把思想和行动统一到中央决定精神上来，带头讲政治、顾大局、守纪律，团结协作，恪尽职守，以实际行动支持市委的工作，支持马国强同志的工作，全力维护全市团结和谐稳定的良好局面和山清水秀的政治生态，努力把武汉的事情办好，在谱写新时代湖北高质量发展新篇章中做贡献、当标兵。要牢记习近平总书记殷殷嘱托，在强化政治担当、历史担当、责任担当上当好排头兵；坚持新发展理念，在着力实现高质量发展上当好排头兵；坚持以人民为中心，在切实做好民生保障工作上当好排头兵；坚持解放思想，在全面深化改革开放上当好排头兵；坚持新时代党的建设总要求，在推进全面从严治党上当好排头兵。

马国强表示，完全拥护、坚决服从党中央的决定，决不辜负党中央的重托、省委的信任和武汉人民的厚爱。他说，武汉是一个创造奇迹、充满机遇的城市，在全国发展格局中的地位突出。作为武汉市委新班长，有信心、有决心在党中央和省委正确领导下，紧紧依靠市委集体智慧，依靠市级各套班子密切配合，依靠全市广大干部群众团结奋斗，奋力谱写新时代武汉高质量发展新篇章。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保党中央政令畅通，确保省委要求贯彻落实。牢记初心使命，践行以人民为中心的思想，千方百计解决好群众最关心最直接最现实的问题，让全市人民不断增强获得感和幸福感。坚持求真务实、扎实工作，力戒形式主义和官僚主义，不埋怨、不刮风、不等待，一张蓝图干到底，全力抓好新旧动能转换、新一轮改革开放、提升城市品质、打好三大攻坚战、乡村振兴、筹办第七届世界军人运动会和全面从严治党等各项工作。凝心聚力，坚决贯彻执行民主集中制，讲政治、讲大局、讲原则、讲团结，发挥集体作用，凝聚集体智慧，形成集体合力。廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，带头执行廉政准则，带头接受监督，克己奉公、廉洁做事。

武汉市委副书记、代市长周先旺主持会议。省委组织部常务副部长肖菊华宣读任职文件。

责任编辑：桂强