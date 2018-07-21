中国科学家遭拒签愤而投书:为何美使馆不怕得罪人

原标题：中国科学家遭美多次拒签愤而投书：为何美使馆不怕树敌？

参考消息网7月21日报道 美媒称，中国一位顶尖脑科学家对莫名其妙遭遇的一连串美国签证拒签的经历感到失望，于是决定将此公之于众。他7月17日给美国驻华使馆的官员发去申辩电子邮件，并将此电邮抄送给许多记者。

据美国《科学》周刊网站7月18日报道，曾在美国学习和工作22年的北京大学知名神经科学家饶毅说：“大多数使馆都在努力为自己的国家争取更多朋友；美国大使馆却不怕得罪人和树敌。”他在获取签证方面遇到的困难尤其具有讽刺意味，因为他是受美国国家科学基金会（NSF）邀请去参加一个研讨会的，该基金会是一家总部位于弗吉尼亚州亚历山德里亚的政府机构。

现年56岁的饶毅1991年从加利福尼亚大学洛杉矶分校获得神经科学博士学位，后来在哈佛大学做博士后。他曾在位于密苏里州圣路易斯的华盛顿大学任教10年，后来在位于伊利诺伊州芝加哥的西北大学范伯格医学院任教授。他获得了美国国籍。2007年，饶毅回到中国，担任北京大学生命科学学院院长。他后来放弃了美国国籍。

饶毅说，他后来仍然定期前往美国，直到2016年在申请前往旧金山与加州大学洛杉矶分校的实验室同僚团聚的签证时被拒。此后，他未能获得出于以下目的的签证：包括出席麻省理工学院麦戈文脑科学研究所的会议，出席美国银行家戴维·洛克菲勒的追思会，甚至还包括探访她的女儿——一位美国公民。

报道称，除在北大任职外，他现在还是北京大学IDG麦戈文脑研究院的院长。美国国家科学基金会邀请他参加7月23日和24日在华盛顿特区举行的一个旨在为全球在脑科学领域的协调工作创造便利的研讨会。

饶毅说，他16日在美国大使馆接受面签，其间被要求提供最新版的个人简历和行程表。他说自己没有预订机票，因为最近的经历让他怀疑自己能否拿到签证。他说，他对屡次被拒签感到困惑，因为他想不出曾做过任何可能会让自己上黑名单的事。他确实曾在2016年美国总统大选过后在中国电视节目上批评美国总统唐纳德·特朗普，但他的第一次拒签经历要早于那次大选。他说，他曾一度被告知拒签决定是在华盛顿特区作出的，但是没有获知更多细节。

报道称，美国政府上个月开始对一些中国研究生收紧签证，但这一新政并不适用于资深科学家，也不适用于神经科学领域。

美国驻华使馆的一位发言人在致“科学内幕”网站的一封电邮中说，该使馆并不就个人签证案例发表评论。饶毅在给使馆官员的申辩电邮中写道：“我当然希望美国不会作为一个肆意阻碍自然科学领域合作的国家载入史册。”（编译\冯雪）

资料图：2005年8月4日拍摄的美国驻中国大使馆。新华社记者张燕辉摄

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