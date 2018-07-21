广东云浮一餐厅发生气体爆炸 致1死12伤

原标题：广东云浮一餐厅发生气体爆炸 致1人死亡12人受伤
7月20日下午4时45分，广东省云浮市区益华国际广场三楼一正在装修中的餐厅，疑因装修过程中不慎引发气体爆炸而引发安全事故，致1路人被爆炸冲击坠下墙体砸中死亡，12人受伤，其中2人伤势较重。事故发生后，云浮市、区两级党委、政府迅速指挥事故处置和伤员救治等工作。事故具体原因正在进一步调查取证当中。
目前。云浮市、区相关领导分别赶往当地医院了解伤者救治情况，安抚稳定伤者及家属情绪，要求医院全力开展好救治工作。与此同时，按统一部署，全市各地迅速行动，做好安全生产隐患排查工作。（央视记者 张琦）
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