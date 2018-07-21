台风“山神”在越南引发暴雨洪水致8死20失踪

原标题：台风“山神”在越南引发暴雨洪水8人死亡
新华社河内7月20日电（记者王迪 陶军）据越南中央预防自然灾害指导委员会20日晚间消息，台风“山神”18日登陆后引发的暴雨和洪水已在越南中部和北部地区造成至少8人死亡、20人失踪。
据悉，暴雨和洪水还在越南中部和北部多省造成房屋、道路损坏，大片农田被淹。在灾情较严重的北部安沛省有6人死亡、18人失踪，600余栋房屋受损，洪水和山体滑坡还导致当地一些国道和省道交通受到影响。
台风“山神”18日在越南登陆后迅速减弱为热带低压，在多地引发强降雨并导致河流和湖泊水位暴涨。越南国家水文气象预报中心说，未来几天相关区域的强降雨仍将持续，部分省份可能出现新的洪水和山体滑坡灾情。
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