人民日报海外版：“一带一路”缘何如此受欢迎？

原标题：“一带一路”缘何如此受欢迎？（望海楼）

金鑫

近日，无论是在阿联酋媒体发表题为《携手前行，共创未来》的署名文章，还是在塞内加尔媒体发表题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章，习近平主席都多次提到一个关键词：“一带一路”。

“一带一路”同样是中阿联合声明中的重要合作领域。阿方对“一带一路”倡议表示欢迎和支持，愿积极参与“一带一路”项目建设，继续支持并参加“一带一路”国际合作高峰论坛等相关重要活动。双方强调愿深化在共建“一带一路”倡议框架下的合作，建立可持续的贸易投资伙伴关系，以实现双方的共同利益。

今年是“一带一路”倡议提出五周年。五年来，“一带一路”受到包括阿拉伯国家、非洲国家在内的许多国家高度认同。事实上，已经有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。“一带一路”缘何如此受欢迎？因为共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。

当前，贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等一些思潮正在泛起，开放型世界经济和多边贸易体系受到巨大冲击。在此背景下，中国倡导的“一带一路”建设，体现了一个负责任大国的国际担当，具有多方面的世界意义和时代价值。

首先，从世界经济走势看，世界经济进入“平庸增长期”，“一带一路”可以带动欧亚非大陆新一轮生产力革命，推动世界经济发展。当前，经济全球化与逆全球化两种现象同时存在，为推动本国经济复苏，一些国家趋于内顾，实行贸易保护主义，国际贸易摩擦明显增多。“一带一路”沿线很多国家，多年来被一些发达国家政府和跨国企业忽视和冷落，它们视“一带一路”为摆脱贫困、实现发展的历史性机遇。随着中国倡导的基础设施项目和产业投资向这些发展中国家延伸，这些国家和民众将从中受益，“一带一路”将有助于实现欧亚非大陆一体化和共同发展，推动全球基础设施现代化，为建设可持续的全球经济打下坚实基础。

第二，从国际机制角度看，全球治理存在严重赤字，“一带一路”是中国为改善全球治理提供的可行方案。当前，经济“弱全球化”、区域合作碎片化、气候变化、移民问题、打击恐怖主义等方面的全球性问题治理日益紧迫，一些国家国内问题国际化，现有国际机制难以适应，应对乏力，国际体制变革艰难推进，动力衰减。中国通过“一带一路”扛起推动新型全球化的大旗，成为自由贸易的推动者、国际规则的维护者。作为世界第二大经济体、最大的工业品出口国、120多国最大贸易伙伴，中国通过”一带一路”为推动新型全球化和全球治理转型注入新动力。

第三，从参与主体看，“一带一路”具有开放性，有助于推动不同地区和国家之间协调联动发展。与传统的自由贸易区、关税同盟等合作机制不同，“一带一路”具有包容性。在国际层面，联合国开发计划署、联合国工业发展组织、联合国人类住区规划署、国际民航组织、国际海事组织、世界卫生组织等均从各自功能定位出发，积极寻找与“一带一路”的契合点，联合国大会和安理会均将“一带一路”写入相关决议和发展议程。在区域层面，亚太经合组织、欧亚经济联盟、上海合作组织、东盟、欧盟等都将其互联互通蓝图和投资计划与“一带一路”进行对接。在国别层面，哈萨克斯坦“光明之路”、蒙古国“草原之路”、越南“两廊一圈”发展计划、印尼“全球海洋支点”构想、土耳其“中间走廊”倡议等与“一带一路”倡议高度契合。

总之，“一带一路”建设有“三好”：一是对中国自己有好处。“一带一路”是中国深度融入世界的新努力。二是对沿线国家有好处。沿线很多国家发展相对落后，基础设施建设比较差，工业化水平比较低，“一带一路”是带动其发展的新举措。三是对整个世界有好处。以前国外总有人说，中国只知道闷声发展，对国际事务的参与度和贡献率不够大。“一带一路”就是中国回应国际社会的期待，提出的重要国际公共产品理念，并且不遗余力地在进行实践。

“一带一路”的价值和魅力将不断彰显。

（作者为中共中央对外联络部当代世界研究中心主任、“一带一路”智库合作联盟秘书长）

责任编辑：桂强