中纪委网站:“学生官”充斥校园不是哈哈一笑的事

原标题：[今日锐评]“学生官”充斥校园不是哈哈一笑的事

因为一则“学生会干部任命公告”，中山大学学生会猝不及防地成为“网红”。

在中山大学学生会官方微信公众号7月19日发布的《中山大学学生会2018—2019学年度干部任命公告》中，按照三个层级公示了200多个学生干部岗位，而在“秘书机构”和“组成部门”两层级中，还特别标明了职位是“正部长级”还是“副部长级”。

一堆“正部长级”“副部长级”，被安在一个个青年大学生头上。简单幼稚的仿制，良莠不分的嫁接，荒诞喜剧的即视感扑面而来，让很多网友忍俊不禁，一边嬉笑一边转发。

社交媒体上的评论是一边倒地批判：

“定岗定级，满满官僚。”

“一堆‘正部长级’‘副部长级’，这官瘾是有多大？”

“官僚要从学校抓起？区区学生会有组成部门，有直属机构，一堆‘正部长级’‘副部长级’，有主持工作的常务副职，有享受‘正部长级’的副部长。”

……

诚然，社会需要的人才，是真抓实干，而非巧舌如簧；是一心为公，而非好大喜功；是追求进步，而非贪图荣华。高校里的这种歪风早该刹一刹了，否则“学生会干部”迟早将会成为一个人职业生涯的“负资产”。

显然是感受到了汹涌而至的舆论压力，发布者迅速删除了这则“学生会干部任命公告”。7月20日，中山大学学生会发布《关于学生干部聘任公告的说明》，表示“在公告中，我们错误使用了级别的表述，对此深表歉意”。

道歉、改正，这样的态度和行动，值得肯定。对青年来说，犯错误是不可避免的，也并不可怕，能够认识并改正错误，就是好事情。

但，知错改错之后，更需要沉下心来，思考如何“保持朝气蓬勃、展现清风正气，让人迎面就能感受到一种干净、一份纯粹、一身担当”，并以此为契机，改变一些不合时宜、与“大气候”格格不入的陈规陋习、陈腐风气，去除人为制造的科层制和刻意强化的层级感，跟官气、躁气、暮气说再见。

革故鼎新，不应是“一个人的战斗”，包括学校管理层、团委和教育主管部门以及社会各界，都需要给青年成长的时间和成熟的空间，在他们出现过失的时候少些“大棒”、“板砖”和“紧箍”，而是给予春风化雨的指导、正人先正己的引导，从而使其在面对象牙塔之外的纷繁世事之时，有活力又有定力，不至于老气横秋，也不至于被一时名利“浮云遮望眼”。

毕竟，青年就如海绵，他们展示的是黑还是白，取决于从学校、社会的“大缸”中吸收了什么。此外，别忘了，海绵还有强力去污的另一面。正所谓“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，青年应是驱秽的清风、未来的希望，需要更好地呵护与守望。（陈治治）

责任编辑：张义凌