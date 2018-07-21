蒋介石像被泼漆 国民党:去蒋化是假正义真清算

原标题：中正纪念堂蒋介石像被“台独”泼漆 国民党：撕裂族群的行为

[环球时报驻台北特约记者 胡又中]“蒋介石铜像又遭殃！”台湾《联合报》20日报道称，5名“台独”青年当天9时许突袭台北中正纪念堂，向蒋介石铜像泼红漆，并在现场拉起内容耸动的横幅。这是中正纪念堂第三次遭泼漆。

20日原本是桃园地方法院对上述5名“台独”青年所涉案件第一次开庭的日子。去年2月28日，他们冲入桃园大溪蒋介石陵寝泼漆，被桃园“地检署”以公然侮辱坟墓、妨害公务等罪嫌分别起诉。然而开庭前，他们前往中正纪念堂，3人拉起白条幅抗议，两人将数十颗装有红色颜料的鸡蛋壳丢向蒋介石铜像。警察立即上前制止，并将两人带走侦办。

当天下午开庭前，在桃园地方法院召集的记者会上，“台独”青年与现场民众发生口角。有民众质问“你们泼漆对吗？”他们大声回骂，其中一人遭民众在头上“泼黄漆”。《联合报》称，场面一度相当火爆。

国民党方面20日对此发出严厉谴责。该党发言人洪孟楷称，过去两年多来，民进党当局操弄“去蒋化”，一味以所谓“转型正义”扭曲和忽略事实，根本是“假正义、真清算”。从“独派”对蒋介石陵寝泼漆，到现在在众多游客参访的中正纪念堂内泼漆，种种行为只是一再地分化台湾，让全台2300万人看到仇恨，是撕裂族群的行为，“没有人可以接受！”

新党发言人王炳忠批评这些人一做再做、有恃无恐，就因为背后有“绿色法西斯力量”在撑腰。他说，这些人打前锋，未来是否还要配合民进党当局各项司法手段，造成全台湾“绿色恐怖”的形成？

国民党20日严正提出，要求民进党当局严惩此次失职人员，并要蔡英文当局对于激起民众冲突负起最大的责任。

责任编辑：张义凌