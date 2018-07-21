丢失发票无法医保报销 女子“跑断腿”仍一无所获

原标题：丢失发票无法医保报销 女子来回“跑断腿”仍一无所获

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一方，医院要求医保部门出具发票丢失证明才能补办发票；另一方，医保部门表示“从来没有开过这样的证明”，报销还必须有发票原件……“病人信息就在医院，怎么就报销不了？”近来，一张500元的医疗门诊收费票据，让在济南市历下区工作的胡女士犯了难。

今年4月，胡女士的儿子意外烫伤，到济南市中心医院门诊紧急就诊，总共花费1500多元。但是，等她想回户籍所在地章丘区医保部门报销时，才发现丢失了500多元的发票（医疗门诊收费票据）。

接下来，为了解决收费票据丢失的问题，她多次往返于相关部门，却始终没有得到想要的答案。

济南市中心医院结算中心有关负责人表示，医院收费票据不能随便补打，需要当地医保部门出具“当事人姓名、住院号、住院时间，发票丢失，未报销，特此证明”的证明文件，并加盖财务公章，才能重新开具收费票据。

但是，医保部门没有出具“丢失证明”的先例。章丘区人社局医保办工作人员表示，从未开具过类似证明，由谁出具发票（收费票据）就应该由谁来解决。“医保办能够查询报销记录，但开具丢失证明，这不是奇葩证明吗？”

据了解，医疗门诊收费票据由省财政部门监（印）制。省财政票据管理中心工作人员表示，医疗门诊收费票据丢失，可以直接到就医的医疗机构办理，各医院处理方式不同，有的医院复印底联并加盖公章，有的医院出具就医证明，还有就是需要当事人跟医保部门沟通，按照国家相关会计规章制度，医保部门应该认可加盖公章的复印件，并给予报销。

但是，记者调查发现，复印件加盖公章的做法得不到“双方”认可。济南市中心医院结算中心有关人士表示，不能复印收费票据底联并加盖财务公章，“这在财务上有规定，发票（收费票据）只能有一张，复印盖章也有法律效力。（当事人）到哪儿报销，就需要哪儿出具发票丢失证明。”同时，章丘区医保部门也不认可加盖公章的复印件，“按照医保政策要求，报销必须有发票原件，否则就不能报销。”

从2015年开始，章丘区居民医保参保人在市区就医，已经进入联网结算的时代。像胡女士儿子这样的门诊报销，能不能打通数据通道实现“网上办理”？

济南市人社局相关人员告诉记者，医保参保人员住院费用是联网结算，门诊中的普通门诊统筹、门规病种费用可以跟着住院费用走，一般病人不住院就不能报销。但18岁以下的孩子以及大学生发生意外伤害，可以现金报销。

这位工作人员解释说，在现行政策条件下，小孩意外伤害治疗不能“联网报销”，主要是意外伤害需要判定责任，医院负责治疗而不负责判定，当事人还需要出具意外情况说明，或者相关的责任认定书，医保部门才给予报销。

就这样，胡女士的报销问题再次陷入僵局。

记者感言

一张发票，堵住了胡女士的报销之路。然而，胡女士的无奈让人深思。照章办事没错，可是，如果规章制度相互“打架”，成了解决群众困难的“拦路虎”，我们是害怕“老虎屁股摸不得”，还是反思规章制度哪里出了问题、怎么改如何改？民之所盼，政之所向。我省着力深化“一次办好”改革、推进审批服务便民化，目的就是坚决化解民生堵点痛点难点，增进百姓福祉。推进“一次办好”“放管服”，必须由政府“管”本位，向“以人民为中心”的“服”本位转变。改革逻辑的转变，实质是为民情怀和担当，要求各级各部门刀刃向内自我革命，坚决破除一切不合时宜的思想观念、规章制度、陈规陋俗。胡女士的无奈还提醒我们，深化“一次办好”改革，关起门来各自为战不行。如果都盯着自己的“一亩三分地”，上下不一致、部门不协调，改革就会成为无关百姓疾苦的“空转”。反之，相关部门都往前靠一步，聚焦问题协同发力，再大的难题都会解决。人心齐泰山移，何况一张小小的发票？

来源：大众日报

责任编辑：吴金明