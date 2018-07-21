台军举行演习回应解放军：捍卫台湾“自由民主”

原标题：台军20日举行演习回应解放军东海军演
[观察者网 综合报道]据台媒7月20日报道，解放军在东海举行军事演习，禁航区面积非常大，相当于台湾的面积。台军驻守马祖战备部队20日在北竿芹壁演习，加强战备整备，保持警戒待命不敢大意。
本文配图均来自台媒
台“国防部”表示，东海演习为解放军年度例行性演训，台军将“忠实扮演区域和平维护者角色”，捍卫台湾的“自由、民主与人权的核心价值”。
台湾军方17日发出新闻稿，将解放军此次演习和大陆官方媒体的报道视为“文攻武吓”。台湾军方称，此次演习为例行性演训，台军均能严密掌握与应处，不必随着中国大陆起舞。台湾军方以平常心看待这次演习，不过无法否认大陆在台湾北部如此庞大的区域进行实弹实兵的演练，实战化非常强的事实。
国防部新闻发言人吴谦此前表示，第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。
中华人民共和国海事局网站7月17日消息，东海海域18日8时起至23日18时进行实际使用武器训练，、实际使用武器训练区域为以下九点连线范围内水域（2000中国大地坐标系）。
（1）27°22′00″N，121°12′00″E
（2）27°22′00″N，122°40′00″E
（3）28°00′00″N，123°25′00″E
（4）29°20′00″N，123°25′00″E
（5）29°20′00″N，122°21′00″E
（6）29°03′00″N，121°59′00″E
（7）28°32′00″N，121°59′00″E
（8）28°16′00″N，121°47′00″E
（9）27°53′00″N，121°04′00″E
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