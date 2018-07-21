原标题：拒绝校园欺凌！合肥11部门联手发布治理方案，举报电话公布！

视频监控设施校园重点场所、公共区域24小时无空缺，建立校园安全网上巡查机制；加强学生上下学重要时段、途经重点路段的巡逻防控；设置并公布学生欺凌治理举报电话；构建专业研究与评估机制，逐步建立学生欺凌数据监测、评估体系……

7月20日，合肥市教育局等十一个部门印发《合肥市加强中小学生欺凌防治工作实施方案》，明确要求区分学生欺凌与学生间打闹嬉戏的界定，正确合理处理。

界定区分学生欺凌与学生间打闹嬉戏

学生欺凌，如何界定？

根据实施方案，中小学生欺凌是发生在校园（包括中小学校和中等职业学校）内外、学生之间，一方（个体或群体）单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱，造成另一方（个体或群体）身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。要注意区分学生欺凌与学生间打闹嬉戏的界定，正确合理处理。

方案要求，将通过开展“法治进校园”巡讲活动，让学生知晓基本的法律边界和行为底线，消除未成年人违法犯罪不需要承担任何责任的错误认识，养成遵规守法的良好行为习惯。

对于家长教育，方案提出采取有效途径要求家长注重家风建设，加强对孩子的管教，注重孩子思想道德教育和良好行为习惯培养，从源头上预防学生欺凌行为发生。

学校建立校园安全网上巡查机制

针对学校管理，方案特别明确，要求成立由校长负责，教师、少先队大中队辅导员、教职工、社区工作者和家长代表、校外专家等人员组成的学生欺凌治理委员会（高中阶段学校还应吸纳学生代表）。

建立健全学校防治学生欺凌工作各项规章制度，严格落实校园门禁、请销假、点名和值班巡逻等制度，加强不良倾向学生、宿舍、晚自习等重点学生、重点区域、重点时段的管理，杜绝管制刀具被带入学校。

并且，加强师生联系，密切家校沟通，及时掌握学生思想情绪和同学关系状况，对发现的欺凌事件线索和苗头认真核实、准确研判，对早期发现的轻微欺凌事件立即控制，实施必要的教育、惩戒，做到防微杜渐。

此外，还要完善校园视频监控设施，做到校园重点场所、公共区域24小时无空缺。通过加快推进将校园视频监控系统、紧急报警装置等接入公安机关、教育主管部门监控和报警平台，逐步建立校园安全网上巡查机制。

周边上下学重要时段加强巡逻

“综治部门要对中小学生欺凌问题突出的区域和单位，通过通报、约谈、挂牌督办、实施‘一票否决’等方式进行综治领导责任督导和追究。”

方案要求，公安机关要在治安情况复杂、问题较多的学校周边设置警务室或治安岗亭，积极配合学校排查发现学生欺凌隐患苗头，并及时预防处置。

通过加强学生上下学重要时段、学生途经重点路段的巡逻防控和治安盘查，对发现的苗头性、倾向性欺凌问题，要采取相应防范措施并通知学校和家长，及时干预，震慑犯罪。

要定期开展涉校学生矛盾隐患排查，设置并公布学生欺凌治理举报电话，发动教职工、学生干部排查可能导致学生欺凌事件发生的隐患，积极化解学生矛盾纠纷，及时处置苗头性问题。

教育主管部门可通过委托专业第三方机构或组织学校开展等方式，定期开展针对全体学生的防治学生欺凌专项调查，及时查找可能发生欺凌事件的苗头迹象或已经发生、正在发生的欺凌事件。

惩处情节恶劣表现记入综合素质评价

对经调查认定实施欺凌的学生，学校学生欺凌治理委员会要根据实际情况，制定一定学时的专门教育方案并监督实施欺凌学生按要求接受教育，同时针对欺凌事件的不同情形予以相应惩戒。

情节轻微的一般欺凌事件，由学校对实施欺凌学生开展批评、教育。情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的严重欺凌事件，学校对实施欺凌学生开展批评、教育的同时，可邀请公安机关参与警示教育或对实施欺凌学生予以训诫。学校可视具体情节和危害程度给予实施欺凌学生纪律处分，将其表现记入学生综合素质评价。

涉及违反治安管理或者涉嫌犯罪的学生欺凌事件，处置以公安机关、人民法院、人民检察院为主。教育主管部门和学校要及时联络公安机关依法处置。

对校外成年人采取教唆、胁迫、诱骗等方式利用在校学生实施欺凌进行违法犯罪行为的，有关部门要根据《中华人民共和国刑法》及有关法律规定，对教唆未成年人犯罪的依法从重处罚。

监督逐步建立学生欺凌评估体系

防治学生欺凌专题培训，将纳入教育行政干部和校长、教师在职培训内容。

同时，建立考评机制，本区域学生欺凌综合治理工作情况作为考评内容，纳入文明校园创建标准，纳入相关部门负责人年度考评，纳入校长学期和学年考评，纳入学校行政管理人员、教师、班主任及相关岗位教职工学期和学年考评。

防治中小学生欺凌工作专项督导结果，将作为评价政府教育工作成效的重要内容。对职责落实不到位、学生欺凌问题突出的地区和单位通过通报、约谈、挂牌督办、实施一票否决权制等方式进行综治领导责任追究。学生欺凌事件中存在失职渎职行为，因违纪违法应当承担责任的，给予党纪政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

方案要求，构建专业研究与评估机制，“支持建立安全教育管理相关研究学会、机构、组织，依托高校、中小学校和相关专门科研机构对学生欺凌问题进行专题学术研究，逐步建立学生欺凌数据监测、评估体系，形成理论研究指导和提高实践能力的良性互动。”（记者 黎静）

同时，合肥市公布了欺凌举报的联系方式：

合肥市教育局法规处

联系电话：63505198

电子信箱：fgaqc1311@126.com

合肥市政府教育督导办

联系电话：63505030

电子信箱：1603112350@qq.com

责任编辑：吴金明