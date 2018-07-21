原标题：故宫明年试行分时段售票 观众可提前避开客流高峰

新京报快讯（记者倪伟）记者从故宫博物院获悉，自2012年1月起截至上月，故宫6年来累计接待观众达到1亿人次。明年起，故宫将试行分时段售票。

故宫博物院院长单霁翔院长表示，故宫博物院将进一步加强精细化管理，明年起试行分时段售票。据单霁翔此前介绍，分时段售票就是将一天分成数个时段，按时段发放一定数额门票。观众可以在预售系统中选择自己入院参观的时间，但不论预约哪个时段，都一直参观到闭馆时间。由此，观众可以根据预售系显示的情况选择客流较少的时间入院，避免集中在上午进宫，而下午客流则较少，从而保证参观品质。

2012年，故宫博物院年度接待观众人次首次突破1500万。同年6月13日起，为平衡淡季和旺季、假日和平日客流的巨大差距，故宫正式实施每天8万人次限流措施。至此，每天超过10万人次，甚至达到18万人次的观众参观极端高峰不复存在，实现了让观众有尊严地参观故宫博物院。

同时，随着故宫博物院升级改造售票系统，近年网络购票不断推广，2011年至2014年网络预售门票比例仅为2%左右，2015年增长到17%，2016年达到41%，2017年“十一”长假期间故宫实现全网售票。

责任编辑：吴金明