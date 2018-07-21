原标题：不惧贸易战？上半年消费对GDP贡献暴增至78.5%

[观察者网综合报道]

2018年上半年我国的国内生产总值（GDP）为418961亿元，同比增长6.8%。经济增速在0.2个百分点的狭窄波动区间运行了12个季度，史无前例。

用国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成的话来说，中国经济“韧劲十足”。

而这股韧劲的背后，少不了你我的“买买买”！

堆积如山的网购包裹 @视觉中国

商务部新闻发言人高峰19日介绍道，上半年全国居民人均消费支出9609元，比一季度加快1.2个百分点，消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高14.2个百分点。

这意味着“消费支出”继续发挥着我国经济平稳运行“稳定器”、“压舱石”的作用，保持了近年来“中国经济增长主引擎”的水平。

7月19日，商务部发言人高峰 图自商务部

值得注意的是，78.5%的消费对经济增长的贡献率也是近年来最高。从2013年开始，我国消费对经济增长贡献率分别是：51%（2013）、50.2%（2014）、66.4%（2015）、64.6%（2016）、58.8%（2017），从未“破七”。

虽说最近几年消费对GDP贡献率表现不如今年上半年，但国家统计局指出，最终消费支出在2017年的时候已经连续四年成为经济增长的第一驱动力。

消费贡献上升，净出口仍拖累

作为拉动国民经济的“三驾马车”，上半年“消费支出”对GDP的增长功不可没，而资本形成总额对GDP增长的贡献率也为31.4%。相比之下，“净出口”贡献率成了负值。

国家统计局国民经济核算司司长董礼华于18日发文介绍道，上半年，我国货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-9.9%，下降11个百分点。这是在经历2017全年增长后，净出口对GDP贡献率再度回落至负值。2016年，我国净出口对GDP贡献率为-6.8%。

董礼华指出，造成这一结果的主要原因是“货物贸易的顺差大幅收窄”、“服务贸易逆差扩大”。

对于这一点，国家统计局已经在16日证实，上半年我国出口75120亿元，增长4.9%，进口66107亿元，增长11.5%；进出口相抵，顺差9013亿元，比上年同期收窄26.7%。

不过需要指出的是，虽然总体顺差收紧，但我国对美贸易顺差呈现不断扩大的趋势。

海关总署在7月13日发布数据，6月中国对美国增长10.4%，较上月加快1.9个百分点。对美国的贸易顺差连续三个月扩大，6月达到289.7亿美元，高出5月43.88亿美元。

分析人士认为，中美贸易摩擦升级的影响仍未传递到贸易数据上。

细化来看，今年上半年我国服务消费规模呈现持续扩大的态势；零售业销售得到平稳增长。其中，农村地区和农产品网络零售表现抢眼：农村人均消费增速是城市的两倍，农村人均消费支出也比去年提升了3.1个百分点，而城镇人均消费支出增速不升反降。

而另一方面，从国家统计局给出的数字可以看出，我国居民花在住房和医疗健康消费占比也变得越来越高。

我们逐项来看。

服务消费规模持续扩大

上半年，网络零售占比继续提高。1—6月，全国实物商品网上零售额同比增长29.8%，较上年同期加快1.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到17.4%，较上年同期提高3.6个百分点。根据国家邮政局的数据，上半年全国快递业务量预计达到220.8亿件，超过2015年全年快递业务量；累计完成快递收入预计达到2745亿元，同比增长25.8%。

便利店、超市、百货店等实体业态增速加快。商务部监测的5000家重点企业上半年零售额同比增长4.6%，较上年同期加快0.2个百分点，6月当月同比增长4.8%。其中，便利店、超市、百货店上半年的销售额同比分别增长7.6%、4.5%和1.6%，增速分别加快0.4、0.6和0.3个百分点。

服务消费规模持续扩大。上半年，全国餐饮收入1.95万亿元人民币，同比增长9.9%，其中6月份增长10.1%，较上月加快1.3个百分点。全国电影票房收入320亿元，同比增长17.8%，较上年同期加快7.3个百分点。旅游消费需求持续趋旺。三季度城乡居民整体出游意愿高达86.4%，为2013年第四季度以来的最高值。

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改善类、升级类商品销售平稳。全国限额以上单位化妆品、日用品、家电类和通讯器材销售额同比分别增长14.2%、12.6%、10.6%和10.6%，较上年同期分别加快2.9、3.6、0.2和0.5个百分点。商务部监测的5000家重点企业上半年销售类值中，对开门冰箱、滚筒式洗衣机、超高清电视销量同比分别高出冰箱、洗衣机、电视类销售增速8.8、5.2和3.5个百分点。

消费价格温和上涨。上半年居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅较上年同期扩大0.6个百分点。商务部监测的36个大中城市食用农产品价格累计同比上涨0.7%，其中6月份同比上涨0.6%，环比下降0.8%。

零售业销售平稳增长

上半年我国零售业发展呈现3个特点。

一、市场规模平稳增长。上半年实现商品零售额16.1万亿元人民币，同比增长9.3%。2400家商务部典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速比上年同期加快0.5个百分点。

二、零售业态协同发展。典型零售企业电子商务销售额同比增长29.8%，增速加快8个百分点。

三、经营效益持续向好。商务部典型零售企业主营业务收入同比增长3.8%，增速比主营业务成本高0.7个百分点，利润总额、净利润同比分别增长5.9%和5.3%。

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上半年我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦4个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零售，针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是发展绿色零售，助推循环发展，绿色发展理念深入人心。

农村网络零售抢眼，消费增速快于城市

据统计，2018年上半年，全国网上零售额达到4.08万亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额为3.13万亿元，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达46.4%，对消费的拉动作用进一步增强。

从商务大数据对重点电子商务平台监测的情况来看：上半年，从地区结构看，东部地区网络零售额占全国网络零售总额的比重为83.3%，同比增长30.2%；中部地区占比8.6%，同比增长35.1%；西部地区占比6.7%，同比增长38.9%；东北地区占比1.4%，同比增长22.9%。从品类结构看，上半年服装、家电、日用品网络零售额位居前三，占比分别为28.3%、14%和9%。

上半年，农村地区和农产品网络零售成为亮点。全国农村网络零售额达到6322.8亿元人民币，同比增长34.4%，占全国网上零售额的比重为15.5%，增速高于全国水平4.3个百分点。全国农产品网络零售额达到906亿元，同比增长39.6%。

网络零售在农村表现抢眼 资料图

2018年上半年，城镇居民人均消费支出12745元，增长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均消费支出5806元，增长12.2%，扣除价格因素，实际增长10.1%。

数据显示，农村人均消费增速是城市的两倍。农村人均消费支出的实际增速也比去年（8.1%）提升了3个百分点，城镇人均消费支出增速对比去年的5.9%，不升反降。

住房、医疗花销比重提升

同时，从国家统计局给出的数据还能得知，我国居民花在住房和医疗健康消费占比越来越高。

从消费增速来看，2018年上半年居民人均消费支出中，人均居住消费支出2157元，增长12.4%，人均医疗保健消费支出860元，增长19.7%，与2017年相比增速分别提升4.1和7.8个百分点，这两项消费增速均远远超过了人均消费支出的增速。

在消费占比方面，2018年上半年居民人均消费支出中居住和医疗保健分别占人均消费支出的比重是22.4%和8.9%。在居住方面，居住支出占居民人均消费支出的比重从2012年的21.5%提高到2016年的21.9%，2017上半年这一数据则为21.7%。

人均医疗保健消费支出860元，占人均消费支出8.9%，增长19.7% 图自统计局

对于“近年医疗保健消费持续快速增长”这一现象，中南财经政法大学教授、湖北统计局副局长叶青解释道，这一方面说明全民健康意识的提升，在医疗保健方面更舍得投入，医疗健康产业也持续被看好；另一方面也说明看病贵的问题。

展望：消费仍有望为经济增长提供支撑

近年来，我国居民消费持续扩大升级，已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段，呈现出从注重量的满足向追求质的提升、从有形物质产品向更多服务消费、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费等一系列转变。

今年5月，全球化监测和数据分析公司尼尔森发布的2018年第一季度中国消费者信心指数报告。结果显示，2018年一季度我国消费者信心指数创10年来最高的115点（观察者网注：消费者信心指数高于100则为积极，反之则为消极），成为“花钱最自信”的一届消费者。

尼尔森中国区副总裁丁玎介绍道，这是“就业预期”、“个人经济状况”和“消费意愿”三大因素共同作用的结果。其中，就业预期从上季度的74点跃升至77点，成为领涨因素；个人经济状况和消费意愿也实现小幅上扬，均增长一个点，分别为71点和62点。

而就未来的消费市场来看，无论是尼尔森公司还是国家统计局，都持乐观态度。

“总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。”高峰说道。国家统计局新闻发言人毛盛勇也表示，从下半年来看，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。

而新华网援引华泰证券首席宏观研究员李超的分析，称未来我国消费仍有望为经济增长提供支撑。

6月份社会消费品零售总额名义、实际、限额以上同比增速分别为9.0%、7.0%、6.5%，分别较5月份回升0.5个、0.2个、1个百分点，其中必需消费品全线反弹；网络实物消费延续了高速增长态势。尽管受7月1日起下调汽车整车和零部件进口关税税率影响，6月份汽车销售下降7.0%，跌幅较上月扩大6个百分点，但伴随政策影响逐步消退，未来汽车消费有望回归正常。

责任编辑：吴金明