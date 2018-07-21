原标题：“安比”登陆时间略有延后，预计为明天早晨到中午
台风“安比”登陆时间比预计的略有延后。解放日报·上观新闻记者从上海市气象局获悉，今年第10号台风“安比”将于7月22日早晨到中午在浙江舟山到江苏启东沿海之间登陆。来自今天（7月21日）较早的预测显示，台风将于22日凌晨至上午登陆。
上海处于浙江舟山到江苏启东沿海之间的范围内。目前，“安比”仍不排除在上海登录的可能。如果“安比”在上海登陆，是否意味着本次台风将对上海造成较大影响？上海市气象局首席服务官傅易介绍，台风的影响并非仅仅取决于登陆地点，需要综合考虑结构、强度、大小、路径以及其他天气系统。有历史证明，台风在上海登陆，并非一定会出现“狂风暴雨”等强烈的天气异常状况。
傅易介绍，通常所说的“台风”，在气象上称为“热带气旋”，是一个较大的概念，其中有具体分级。在我国，“台风”可按近地面最大风速，划分为超强台风、强台风、台风、强热带风暴、热带风暴、热带低压六个等级。其中，热带低压的中心风力为6至7级，热带风暴的中心风力为8至9级，强热带风暴的中心风力为10至11级，台风、强台风和超强台风的中心风力都在12级以上。“安比”的中心风力达到10级，因此被划分为强热带风暴。
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