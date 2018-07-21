原标题：迎战“安比”，武警上海总队组织防汛抗台拉动演练

摘要：总队还建立了由工兵、防化、船艇、医疗等专业力量组成的应急救援分队，担负专业救援任务，力争取得最佳救援效果。

7月21日上午，武警上海总队组织防汛抗台应急拉动演练，全面检验和提高部队组织应急救援能力，确保确保一旦发现险情立即进入战位、立即指挥处置，实施科学高效救援。

针对台风“安比”可能带来的大风暴雨天气，武警上海总队着眼最恶劣天候，立足最不利情况，严格落实各级各类战备值班，加强与市、区应急、防汛、气象等部门的沟通联系，准确掌握重点防范区域、抢险物资储备点、可能灾害类型及汛情雨情和台风情况。

加固堤坝、封堵决口训练。 李玉 摄

按照就近用兵、量灾用兵、专业用兵的原则，武警上海总队在做好固定目标执勤和民生重要目标守卫的基础上，抽调5000余名官兵，编为不同梯队、划定不同区域，针对强降雨和台风可能带来的灾害，组织开展疏散人员、排除内涝、抢运物资、加固堤坝、封堵决口和紧急避险等临战训练，确保遇有灾情能够依案而行、快速出动、高效抢险。

紧急出动。 陆振鑫 摄

此外，总队还建立了由工兵、防化、船艇、医疗等专业力量组成的应急救援分队，担负专业救援任务，力争取得最佳救援效果。

水上救援训练。 刘威 摄

7月21日，武警上海总队执勤第五支队组织数百名官兵开展抗台抢险应急拉动演练，并安排帮扶小组为驻地孤寡老人加固房屋，做好迎接台风来袭的预防工作。

栏目主编：张骏文字编辑：陈琼珂题图来源：陈乾根 摄图片编辑：曹立媛

题图说明：抢运物资训练。

责任编辑：吴金明