28岁正青春 这群小年轻设计了一座让世界惊叹的桥

原标题：28岁正青春，这群“小年轻”设计了一座让世界惊叹的桥！

这座让世界惊叹的中国桥梁是怎样制造的？ 视频剪辑：綦智鹏

张家界大峡谷玻璃桥。本人供图

当地时间2018年6月12日，美国华盛顿传来喜报。在第35届国际桥梁大会（International Bridge Conference，简称IBC）上，中国湖南张家界大峡谷玻璃桥项目荣获亚瑟·海顿奖。该桥已创下了10项世界之最，其中包括世界上最长的人行玻璃桥，世界首座玻璃承重最重的桥梁，世界上最柔、舒适性最好的桥等等。CNN将其列入世界上11座最壮观的桥之一。

这是我国历史上第二次在被誉为桥梁界“诺贝尔奖”的国际桥梁大会中摘得此项大奖。然而，令人惊叹不已的不仅仅是这座大桥奇巧的设计，更是它年轻的建设团队——一群平均才二十几岁的的“小年轻”。

28年华，证明自己，用实力说话

谈起张家界大峡谷玻璃桥工程背后的故事，郭坤的语气轻快了起来。

“我们干工程的都有一句俗话，项目有一老，相当于一宝。”郭坤笑称，“我们项目有‘三宝’，加之他们又称我为‘一绝’，正好对应上了张家界的名特产，‘三宝一绝’”。郭坤口中的“三宝”是指团队里年纪最大的三位“老同志”，因为其余的都是二十几岁的“小年轻”，最小的才毕业两年。说起来也令人诧异，这位年轻的项目经理接手项目时才33岁，带领着一支平均年龄仅为28.3岁的年轻队伍一点点硬啃下了这个“不可能”的硬骨头。

张家界大峡谷玻璃桥建设团队合影。本人供图

然而，这样一支年轻的建设团队在当时难免会遭到外界的质疑。“你们这帮年轻人，能修成这样的玻璃桥吗？难度这么大，你们能行吗？”这样的质疑层出不穷，无疑是对他们能力和心理的挑战。“当时我们是很受排挤的，听到这些话我们也很气愤，但其实也是使我们前进的动力。”郭坤感慨，“年轻人最大的优点是什么？敢闯！敢拼！敢做！遇到困难，我们就想办法去克服。我们就这样证明着自己，所以不要小看年轻人！”

玻璃桥建成后一举拿下世界级奖项，国内外媒体毫不吝惜溢美之词，对此郭坤颇为自豪：“过去，外国人都说我们中国做的都是山寨外国的东西。这回咱们张家界的玻璃桥可是不可复制的，是世界顶级的桥梁。”

独辟蹊径克难关

从2014年10月到2016年8月，项目正式建造总共用了22个月，但是在此之前的各种可行性研究和科研就花了四、五年的时间。想到玻璃桥，安全是人们最关心的问题，毕竟这是一条横跨峡谷，长430米，离地近300米，用玻璃铺就的桥梁。在毫无建设先例的情况下，其施工难度和安全难度都相当大。

一般情况下，若一项工程的施工风险等级超过二级，该工程就不太可能继续做下去，因为从三级到五级都会被列为有重大风险的工程。郭坤透露，当时专家评定张家界玻璃桥项目的风险等级为四级，属于高度风险。再加上地势等多方面原因，其建设难度非常之大，这也是最初令很多工程团队对这个项目望而却步的重要因素。

“但是我们这个年轻的团队，热衷于挑战难。”郭坤说，“我们各个细节、措施都做得很到位，大大提高了安全系数”。有记者问道：“那这个安全系数是不是达到五颗星了？”郭坤笑了笑说：“不仅仅是五颗星，已经超过五颗星了！”

正因施工难度大，施工过程中需要达到很多标准，对精度要求也非常高。一项如此巨大的工程，却要精确到毫米作为测量单位。由于夏天气候炎热，主缆钢丝容易受热变形，进而导致测量数据不够精确。为了确保数据精准，工程队只能选择在一天之中温度最低的时候去测量。

于是测量人员每天都在半夜两三点到现场开工，一直干到天亮才回来。“一天不测，这个数据就满足不了要求，所以每天都要这样出去测量，再一早回来，很辛苦。”郭坤忆起当时的情况，不禁感慨道。

作为一座在世界上独一无二的顶级桥梁，其“顶级”首先体现在它的高难度和重创新。张家界大峡谷玻璃桥是一条横跨峡谷的悬索桥，一般的悬索桥是从中间往两边架设的，但是由于受张家界特殊的地理环境--中间的峡谷没有河流和船只，人很难到达峡谷中央，这使团队不得不摒弃传统方法，另谋新路。

于是，他们决定从两边往中间架设，但这又带来了新的困难。

“建这个桥要保持两边对称，你在这头架梁，那头的钢梁就会翘起来，等你把那头架好了，这头又翘起来了。”郭坤解释道，“因此，我们想出了一个新办法，俗称‘跷跷板架梁法’。除此之外，你还要保证完成对钢梁平稳度和长度等一系列要求，还要保障主缆上面吊索的各种精度要求及完成其他复杂工序。”就这样，在没有任何先例的情况下，这支队伍自主攻克了一个又一个难题。在项目完成后，他们取得了11项专利和各种科技奖项，可谓是实至名归。

泪洒合龙时刻，傲我中华声震四方

在大桥建设过程中，合龙是一个关键节点。在距离合龙还有大概一个月的时候，各种相关工作就已经在计划安排中。然而，由于业主突然行程有变，工期不得不提前。在这个月里，郭坤带领队伍住在山上，吃在山上，日夜赶工。他们白天施工，晚上还要继续架梁。白天视线比较明亮，工作进展相对顺利。但到晚上，夜深露重，他们就只能借助微弱的灯光继续干，而脚下就是深邃漆黑的谷底，这种惊险想必只有过来人才能真正体会。

该项目总工程师马亮也在采访中透露，因为大桥要跨越峡谷，猫道架设完成后离谷底有300多米的高差，每天施工人员至少要从猫道行走到峡谷对岸来回两趟，每次都惊险异常。

经过一个多月的努力，他们顺利完成了业主下达的任务，大桥如期合龙。回想起来，郭坤不禁感慨道：“修建这个桥，我们付出了很多心血。当大桥合龙的时候，我们整个团队的建设者，都激动地流下眼泪。当时我们都觉得，作为一名中国人，我们很骄傲，因为，此时此刻世界都在关注着中国，关注着这座玻璃桥！”

大桥的竣工引得很多专家来做研讨报告，因为施工没有先例，玻璃桥工程被评定为“国际领先水平”。这个概念跟“国际先进水平”是有区别的，后者意为国际上已经有这项技术，但在此技术上达到了先进水平。而“国际领先”则意味着世界上独一无二，绝无仅有。

自在自然，动静两相宜

最初在运送钢梁的过程中，几棵树木阻碍了唯一的运输道路。当时业主方要求想办法解决，但是不许砍伐，砍一棵就要罚款一百万。“我们自己也很注重环保，虽然用大型机械吊装要增加不少成本，但是我们依然采用了它们来搬运钢梁，硬是绕过了这些树，把梁给架上了。”郭坤现在想起架梁的故事都有些激动。

然而在拉索的时候，还是有差不多一半的树枝不可避免地被拽扯掉了。“现在，如果你到观景台上，会看到两棵对称的树，那就是我们保留下来的古树。而下面还有一棵树，长得跟黄山上的迎客松基本一样，那就是被拽扯掉树枝后的模样。

观景台上两棵对称的树。本人供图

这种以环保为重的建设理念，恰好印证了该项目的哲学美学思想--“大音希声，大象无形”。这个出自《老子》的自在自然的理念，一直贯穿于玻璃桥的文化设计和定位之中。这是一种以自然为美的感觉，在不打破自然美景的同时创造一个与其融为一体的作品。

这种美不仅仅体现于桥梁的形态当中，也蕴含在游人的观感当中。在这座玻璃桥所成就的十项世界之最中，有一项是桥面厚度最薄。“这样一座轻薄的桥，架设在峡谷之上，隐藏在云雾之中，游人走在桥上，有一种虚无缥缈的感觉。”美哉乐哉，唯此桥矣。

除了不打破自然的美景，这座桥还满足了游人各种冒险的奇思妙想。玻璃桥上设有多种极限运动，其中蹦极、蹓索分别创下了世界最高蹦极台和世界最陡蹓索的名号。

更不可思议的是，这样一条看似需要勇气走完的玻璃桥却是世界上舒适度最高的桥。这得益于该桥的另一个特点--波浪形护栏。对于有恐高却又想在桥上体验一把的游客，可以扣上安全带体验随着护栏的波浪行走的感觉。这种同时兼顾了设计美感与游人体感的人性化设计再一次向我们展现了这个年轻的建设团队的点滴用心。

从前期筹备到施工修建，再到正式运营，张家界大峡谷玻璃桥用品质赢得了世界的肯定。郭坤回望玻璃桥建设感叹道：“作为中国的桥梁人，我觉得要更有信心立足于国内，坚定不移地走出去，对于每一个桥梁建设我们都会秉持诚信、创新、超越、共赢的理念。不光是桥梁，我相信我们祖国以后会有在更多领域走向世界前列，被国际所认可！” （记者 李虹静 马珊 实习记者 刘梓婷）

责任编辑：吴金明