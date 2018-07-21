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上海气象台:台风黄色预警信号升级为橙色预警信号

上海气象台:台风黄色预警信号升级为橙色预警信号
2018年07月21日 17:39 澎湃新闻
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　　原标题：上海中心气象台：台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号

　　上海中心气象台2018年7月21日17时30分台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号：受今年第10号台风“安比”影响，预计本市沿江沿海地区今天半夜到明天白天风力9~11级，台风黄色预警信号更新为台风橙色预警信号。

责任编辑：吴金明

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