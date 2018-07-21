上海气象台:台风黄色预警信号升级为橙色预警信号

原标题：上海中心气象台：台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号

上海中心气象台2018年7月21日17时30分台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号：受今年第10号台风“安比”影响，预计本市沿江沿海地区今天半夜到明天白天风力9~11级，台风黄色预警信号更新为台风橙色预警信号。

责任编辑：吴金明