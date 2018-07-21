台风“安比”发威杭州今晚将有大雨 登陆地点在这

原标题：台风“安比”开始发威！杭州今晚将有大雨，最新登陆地点在这！

风力逐渐增大，

降雨即将来临！

台风“安比”真的要来了！

不过现在，

恐怕大家最关心的就是：

“安比”到底会不会对杭州形成破坏呢？

台风“安比”

最新路径

省气象台表示，安比最大可能明晨登陆或穿过舟山群岛，中午到下午登陆上海。

7月21日16时，“安比”的最新位置以及路径预测

据中央气象台消息：今天下午14：04进入台风24小时警戒线

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浙江沿海的风力越来越大，瞬时风力已经达到7-9级

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沿海公众和游客，请减少外出，避免靠近海边！

未来

台风会对杭州形成破坏吗？

全省降水“火力”

集中在傍晚到明天

受台风外围云系影响，今天舟山、宁波、台州、温州、绍兴、杭州都出现了阵雨。

气温方面，下午14点，全省只有个别地区的气温超过高温线，和昨天同一时刻相比，下降了1~6℃。

据浙江省气象台预测，降水“火力”最集中的时段是今天傍晚到明天，宁波、舟山、杭州北部、嘉兴、湖州地区有大到暴雨，局部大暴雨。

台风外围环流已影响杭州

风雨将比预计小

目前台风外围环流带来的降雨云团已经在杭州和嘉兴的交界处，目前看降雨云团势力范围比上午要强，影响的区域可能更大一些，上午主要影响主城区中心以南的区域，下午可能刚好相反，主要影响主城区中心以北的区域。

降雨性质仍然是阵雨为主伴有少量的雷雨。总体雨量并不大。预计今天半夜前后起风力逐渐增大，今天夜里到明天最大阵风7~9级，萧山沿江地区、钱塘江等江湖水面及部分高山区可达10级。

杭州主要降水出现在今天夜里到明天，预计杭州中北部县市有大雨，部分暴雨，个别大暴雨；南部县市有中雨局地大雨到暴雨。

但由于台风的移动路径比原来预测的有所向北调整，对杭州的风雨影响也将会比预计的要小一些。

直击台风一线

浙江24小时-钱江晚报记者也来到了此次台风预计登陆的一线，宁波舟山，接下来将带您一同直击台风“安比”一线。

舟山

船入港，人入闸

普陀山到朱家尖航线全线停航

14：25

钱江晚报记者站在舟山鲁家峙大桥上看到，沈家门渔港内已经有不少渔船回港停泊。现在舟山天气还算晴好，多云，刚才还开了一会太阳，海风不是很大。

15：30

钱报记者在舟山朱家尖客运中心看到，今天是周六，原来熙熙攘攘的码头，如今空无一人。

因为受台风影响，码头全线停航，游客也全部进行了疏散。

据朱家尖游客中心相关工作人员介绍，今天下午3点开始停航，明天还会停一天，预计到周一才会开航。今天上午15000名游客从朱家尖进入普陀山游玩，到目前为止，17000多名游客从普陀山岛上疏散出来，普陀山岛上游客疏散基本完毕。

宁波象山

涉海旅游景点关闭 3万多人已转移

钱报记者刚发来14时宁波象山县关于防御第10号台风“安比”工作情况。

截止21日14时，全县已转移3218人。松兰山、中国渔村以及渔山、檀头山、花岙岛等6处涉海旅游景点已于20日11时30分全部关闭，撤离或劝离游客和从业人员约2200人，旅行社取消团队57个2670人。

全县12处地质灾害点4处完成治理，另外8处隐患点设置安全指示，落实24小时巡查监测措施。

截至21日10时，全县已抢收早稻0.11万亩、梨250吨、桃5吨、火龙果10吨，对其他作物及设施农业落实开沟挖渠、加固覆膜等防风防涝措施。

归建43支2316人抢险救灾队伍，其中人武、水利、国土、交通运输等专业抢险队伍16支、民间救援队7支、18个镇乡地方抢险队伍20支。储备防汛车辆45辆，橡皮艇14艘、冲锋舟11艘，救生圈300只，救生衣600件，麻袋7万只，全方位泛光灯2盏，土工布4500平方米等物资设备。

省防指召开新闻发布会

7月21日下午3点，省防指召开新闻发布会。省防指值班主任胡尧文通报：今年第10号强热带风暴“安比（AMPIL） ”7月21日14时位于我省舟山东南470公里左右的海面上，气压985百帕，近中心最大风力10级（25米/秒）。目前正以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，移动速度较快。

发布会现场

受台风影响，我省沿海台州、宁波、舟山等地已开始降雨，雨量不大，单站雨量最大的温岭市松门闸站为25mm。

全省大中型水库均在台汛期汛限水位以下，沿海地区加强平原河网排水。嘉兴市昨晚启用杭嘉湖南排工程，采取预排措施预降河网水位。

目前，省防指继续维持防台风Ⅲ级应急响应，其中舟山市Ⅱ级，宁波市、台州市、嘉兴市Ⅲ级，湖州、绍兴、杭州、温州、丽水等5个市Ⅳ级应急响应。

据统计，截至今天中午，舟山、宁波、台州、嘉兴、湖州等市共转移38570人（陆上转移29211人，船上人员回港及上岸9359人）。全省有22975艘渔船全部已在港避风或处于安全水域；5332艘非渔船已在港或处于安全水域。

浙江海事局联系东海救助局安排了专业大马力救助船“东海救113”（绿华山）、“东海救117”（虾峙门）、“东海救118”（大陈岛）、“东海救111”（南麂岛）已做好布防。

责任编辑：吴金明