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海浪橙色警报 浙江上海江苏沿海将出现大浪到巨浪

海浪橙色警报 浙江上海江苏沿海将出现大浪到巨浪
2018年07月21日 17:44 中国天气
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　　原标题：海浪橙色警报 浙江上海江苏沿海将出现大浪到巨浪

　　中国天气网讯 国家海洋预报台根据《风暴潮、海浪、海冰和海啸灾害应急预案》发布海浪II级警报（橙色）。

　　受今年第10号强热带风暴“安比”的影响，预计：7月21日夜间到22日白天，东海将出现4到7米的巨浪到狂浪区，近海海浪预警级别为黄色；浙江北部、上海、江苏南部沿岸海域将出现3.5到5米的大浪到巨浪，该沿岸海域海浪预警级别为橙色；浙江南部、江苏北部、山东半岛南部沿岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该沿岸海域海浪预警级别为蓝色。

　　受北部湾热带对流云团的影响，预计：7月22日下午，北部湾将出现2到3.5米的中浪到大浪区，海南西南部沿岸海域将出现1.5到2.8米的中浪到大浪，该沿岸海域海浪预警级别为蓝色。

　　请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

　　海浪警报图如下：

点击进入专题：
“安比”“山神”来袭 多个台风登陆我国

责任编辑：吴金明

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