原标题：长江口到浙江台州沿海等地将出现风暴增水
中国天气网讯 国家海洋预报台根据《风暴潮、海浪、海冰和海啸灾害应急预案》发布风暴潮Ⅳ级警报（蓝色）。
受今年第10号台风“安比”的影响，预计：7月21日下午到22日下午，江苏沿海将出现50到120厘米的风暴增水，长江口到浙江台州沿海将出现80到200厘米的风暴增水。上述岸段内的潮位站将不会出现达到当地蓝色警戒潮位的高潮位。风暴潮预警级别为蓝色。
请沿海政府及相关部门做好防御风暴潮的应急准备工作；各涉海相关单位采取积极有效的措施，组织渔船、养殖渔排、养殖场等做好防御工作；加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，做好防潮准备。
风暴潮警报图如下：
点击进入专题：“安比”“山神”来袭 多个台风登陆我国
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