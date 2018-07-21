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长江口到浙江台州沿海等地将出现风暴增水

长江口到浙江台州沿海等地将出现风暴增水
2018年07月21日 17:41 中国天气
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　　原标题：长江口到浙江台州沿海等地将出现风暴增水

　　中国天气网讯 国家海洋预报台根据《风暴潮、海浪、海冰和海啸灾害应急预案》发布风暴潮Ⅳ级警报（蓝色）。

　　受今年第10号台风“安比”的影响，预计：7月21日下午到22日下午，江苏沿海将出现50到120厘米的风暴增水，长江口到浙江台州沿海将出现80到200厘米的风暴增水。上述岸段内的潮位站将不会出现达到当地蓝色警戒潮位的高潮位。风暴潮预警级别为蓝色。

　　请沿海政府及相关部门做好防御风暴潮的应急准备工作；各涉海相关单位采取积极有效的措施，组织渔船、养殖渔排、养殖场等做好防御工作；加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，做好防潮准备。

　　风暴潮警报图如下：

点击进入专题：
“安比”“山神”来袭 多个台风登陆我国

责任编辑：吴金明

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