原标题：曾能建任福建省科协党组书记，提名为副主席候选人

来源：福建省科协官网

曾能建 中国经济网 资料图

7月19日上午，福建省科协召开干部大会。受省委常委、组织部长胡昌升同志的委托，省委组织部常务副部长杨国豪宣布省委关于省科协主要领导调整变动的决定，曾能建同志任省科协党组书记、提名为省科协副主席候选人，杨江帆同志不再担任省科协党组书记、副主席。

杨江帆在发言中表示，完全拥护、坚决服从省委的决定。他希望省科协干部职工在以曾能建同志为班长的党组带领下，继续书写科协事业创新发展的新篇章，继续为新福建建设做出新的更大的贡献！

曾能建在发言中表示，坚决服从省委的决定，感谢省委、省政府的信任、重托和组织的关心和培养。将以此次任职为新起点，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在省委、省政府的坚强领导下，加强学习，尽责担当，带好队伍，当好表率，与广大科技工作者和省科协干部职工一道，砥砺奋斗，开拓创新，努力推进科协工作迈上新台阶，不负组织重托和同志们的信任。

省委组织部干部三处、省纪委驻省科技厅纪检组有关同志，省科协机关全体干部及直属单位主要负责人参加会议。

（原题为《省科协召开干部大会 曾能建同志任省科协党组书记》）

责任编辑：霍宇昂