长生生物婴幼儿疫苗质量不合格再被处罚 网友怒了

原标题：不只狂犬病疫苗造假 长生生物婴幼儿疫苗质量不合格再被处罚

长生生物——这家很多人之前并不了解的上市公司，近两日在网络上引发了网友的愤怒。7月15日，国家药品监督管理局公告称，在对长春长生生物科技有限责任公司（长生生物子公司，简称：长春长生）飞行检查中，发现其冻干人用狂犬病疫苗生产存记录造假等行为。没过几天，长春长生被报出了更大的“前科”。其生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”，竟然也存在问题。

长生生物又陷入百白破疫苗问题

（吉林省食品药品监督管理局对长春长生的行政处罚决定书截图。）

吉林省食药监管理局日前对长春长生生物科技股份有限公司下发行政处罚决定书，决定书指出，长春长生所生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01），经中国食品药品检定研究院检验，疫苗有效性不符合规定，对长春长生处违法生产药品货值金额三倍罚款，并没收违法所得，共计三百四十四万两千八百八十七元六角（3442887.60元）。

那么，何为百白破疫苗？家里有小孩的话，很多人都知道，百白破是婴幼儿疫苗。百白破疫苗是百日咳、白喉、破伤风混合疫苗的简称，接种对象为3月龄至6周岁的儿童。按照国家免疫程序，百白破疫苗需接种4剂次，分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，完成4剂次接种的儿童可得到较好的保护效果。

目前，公司百白破生产车间已经停产。

（网络图）

相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的效力约85%，因此，即使接种了百白破疫苗的儿童，少部分人也有可能罹患百日咳。百白破疫苗预防儿童破伤风的保护效力为80-100%，完成4剂次接种可为青少年期提供有效保护。百白破疫苗对白喉的保护效果较好，接种3剂次以上的疫苗保护效力约为95%。

百白破疫苗自上世纪70年代纳入计划免疫以来，百日咳、白喉、破伤风发病率在中国持续下降，百日咳年发病率由上世纪六七十年代的100 -200/10万，降至目前的0.5/10万以下。

其实，同期被查出百白破疫苗有问题的不只长生生物一家。原国家食品药品监管总局官网2017年11月3日发布的信息显示，除了长春长生，武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标也不符合标准规定。

这些不合格产品当时就被立即停止使用。

网友怒了：“这是残害祖国未来花朵”

（长生生物官网对其吸附无细胞百白破联合疫苗的介绍。）

长生生物官网宣称，其吸附无细胞百白破联合疫苗列入国家儿童免疫规划疫苗，每年都向各省级政府提供数百万剂的疫苗。而武汉生物制品研究所有限责任公司官网介绍，主导产品有吸附无细胞百白破联合疫苗等，拥有年产7500万剂量吸附无细胞百白破联合疫苗生产基地。不过，经查，武汉生物制品研究所有限责任公司生产上述不合格批次疫苗共计400520支，销往重庆市疾病预防控制中心190520支，销往河北省疾病预防控制中心210000支。另外，长春长生生产的该批次（批号201605014-01）疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心。对于百白破疫苗出现的问题，这两天网友在微博上炸锅了！有网友就愤怒的表示：“这是残害祖国未来花朵，赚良心钱。心里好受？？”

还有网友称，“关乎人命的疫苗造假就只有罚款？难道不应该判刑吗”“才罚344万，不应该罚他几个亿？？”更有一些网友认为，“这样的公司应该退市，倒闭，怎么还允许他在股市圈钱？”

疫苗造假市值蒸发近百亿元

长生生物近日被关注，起因是狂犬疫苗造假问题。

国家药品监督管理局15日通告：国家药监局根据线索组织检查组对长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）生产现场进行飞行检查。检查组发现，长春长生在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》（药品GMP）行为。根据检查结果，国家药监局迅速责成吉林省食品药品监督管理局收回长春长生相关《药品GMP证书》。

16日早上，长生生物发布公告，表示正对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗全部实施召回。

目前，监管部门对长春长生百白破疫苗的问题共处罚了344万元，长生生物股价20日更是五连跌停，市值蒸发97.86亿元，控股股东高俊芳身价锐减 17.71亿元。针对长生生物近期出现的问题，深交所第一时间采取了系列监管措施，电话问询、连续两次向长生生物发出关注函，并20日启动对长生生物及相关当事人公开谴责的纪律处分程序。

深交所20日晚间表示，经对长生生物信息披露情况进行全面梳理、核查，初步发现长生生物未及时披露被有关机关调查的信息、内部控制存在重大缺陷，嫌违反《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

责任编辑：桂强