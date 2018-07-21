“疫苗之王”毛利率超过茅台 曾被质疑国资流失

原标题：“疫苗之王”毛利率超过茅台 行业三巨头曾同为长生生物股东

一家企业的疫苗“造假”事件仍在发酵，更多疫苗企业的过往被挖出。

公司进化论注意到，疫苗这笔生意的毛利率在A股各行业中领先，有时，其中的“龙头公司”甚至比茅台还要赚钱。而与此同时，几家疫苗龙头公司也发生过疫苗安全的负面事件。

记录造假的长生生物背后，不止有一个“高俊芳”。

文|新京报记者 王全浩 李云琦 罗亦丹

疫苗漩涡中

食药监周末不休“造访”长生生物

7月21日下午15点左右，在吉林长春市超然街西侧的长生生物工厂里，两名员工正将废弃的鸡蛋倒入绿色的桶内，按照疫苗生产的相关工艺，有的疫苗需要用鸡蛋来做治病病毒的培育宿主。

在这个气温超过30度的星期六，长生生物看起来一切如常。中午12点，公司进化论注意到，一辆车身上写着“食品药品监督管理”的公务车从长生生物正门向外驶出。

这已经是长生生物被国家药监局宣布狂犬疫苗纪录造假的第6天。国家药监局在7月15日表示，吉林省局有关调查组已经进驻长春长生，对相关违法违规行为立案调查。7月20日，深交所称已经启动对长生生物和相关当事人公开谴责的纪律处分程序。

7月21日，新京报记者试图向长生生物了解情况，未得到回应。当天下午，记者再次通过电话联系多位长生生物员工，在记者表明采访意图后，大部分员工都直接挂断了记者电话，记者最终未得到任何回复。

此前的7月18日，一位长生生物员工告诉记者，按照要求，“在调查结果出来之前我们不能接受采访”。

此次调查结果何时出炉，还是一个未知数。早在2017年10月，长生生物就因为生产并销往山东的“吸附无细胞百白破联合疫苗”经检验“效价测定”项不符合规定遭吉林省食药监局立案调查。时隔近一年，也就是2018年7月18日，吉林省食药监局才对长生生物进行了没收产品库存、没收违法所得以及罚款等行政处罚。

卖疫苗有多赚钱？

长生生物毛利率高过茅台

公司进化论通过查询同花顺数据发现，当前A股52家以疫苗为主营产品的上市公司，今年一季度销售毛利率平均数高于50%。

这一水平已经超过A股大部分行业。

公司进化论注意到，在疫苗行业排名前十的上市公司分别为长生生物、康泰生物、长春高新、双鹭药业、四环生物、安科生物、沃森生物、生物股份、康恩贝、广济药业，对应销售毛利率分别为为91.59%、91.07%、89.37%、85.24%、81.69%、81.00%、78.21%、76.14%、75.26%、69.24%。

此次因狂犬疫苗“造假”涉事的主角长生生物，以91.59%的毛利率占据行业首位，康泰生物和长春高新紧随其后。

从历史数据来看，这三家的销售毛利率均保持在60%以上，并在近三年里逐年上升。公司进化论注意到，2018年一季度，贵州茅台销售毛利率为91.31%，低于长生生物。

上述疫苗企业中的几家巨头均曾陷入疫苗安全舆论危机。

除了长生生物此次疫苗生产记录造假外，2013年，康泰生物曾卷入婴儿接种乙肝疫苗致死事件；2016年的山东疫苗案中，国家食药监总局通报，9家涉嫌虚构疫苗销售渠道的药品批发企业中，沃森生物的子公司赫然在列。

2016山东疫苗案平息后

疫苗公司业绩超速增长

数据显示，2017年以来，疫苗行业公司业绩增长明显。以几家代表性企业为例，2017年，长生生物疫苗销售达到15.39亿元，同比增长51.67%；康泰生物2017年疫苗的营业收入达到11.59亿元，同比增长113.07%，长春高新营收41.02亿，增长41.58%。

值得注意的是，上述疫苗企业的高增长与2016年的山东疫苗事件有关。

2016年3月，山东警方破获一起案值5.7亿元的非法疫苗案，疫苗未经严格冷链存储运输销往24个省市，涉案疫苗含25种儿童、成人用二类疫苗。

该事件引起了人用疫苗市场连锁负面反应，社会公众对国内疫苗行业不信任，整个疫苗市场受到巨大冲击，案发后，全国疫苗市场销售陷入“冷却期”。

同年4月25日，国务院重新修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，条例对疫苗的销售、存储和流通做出了新要求，引导疫苗生产行业走向规范化。

受该事件影响，当年，上述疫苗企业的业绩遭到重创。以智飞生物为例，2016年公司总营收为4.46亿元，其中自主疫苗产品的营收为4.11亿元，同比下滑-11.73%，代理疫苗产品的营收为294万元，同比下滑-98.24%。

部分民资疫苗企业脱胎于国资

曾被质疑国资流失

在长生生物疫苗案发后，这家公司被外界广泛质疑的一个点，在于其国资改制的历史。21日，一篇名为《疫苗之王》的自媒体文章刷屏网络，除长生之外的其他几家疫苗公司类似的“往事”也被翻出。

以408亿市值的康泰生物为例，该企业曾经为国资企业。

资料显示，康泰生物目前是国内最大的乙肝疫苗生产企业，全国有31个省市区在使用其疫苗产品。据悉，这家创立于1992年的公司，最初设立的目的是作为卫生部引进国外先进技术的平台。其“基因工程乙肝疫苗（酵母重组）”生产技术是从默沙东公司引进，1995年正式投产。当时这一技术与基因工程干扰素、胰岛素并称为“20世纪三大生物医药产品”。

2003年，康泰生物完成股份制改造，2009年之后，国有投资方相继通过转让的方式退出，康泰生物彻底变成一个民营企业。杜伟民成为企业控股股东，持有股权54.46%。

2017年上市前夕，公司多个自然人股东与PE机构间发生了多次股权转让，也颇令市场咋舌。对此，证监会发行监管部曾在反馈意见中质疑其中是否存在利益输送和国资流失，要求公司说明转让的原因及合理性等。

长生生物也被质疑国资流失。公开资料显示，长生生物的前身是一家国有企业，十五年前，作为长春高新的核心子公司，长生生物为长春高新贡献了数千万利润。

历史数据显示，2001年长生生物实现净利润1005万元，2002年净利润2634万元，2003年1-10月末，实现主营业务收入9551万元，净利润1147.5万元。

作为控股股东的长春高新2001年、2002年的净利润分别为430万元、730万元。

2003年，长春高新决定卖掉长生生物。出售的对象为时任长春高新副董事长，长生生物董事长高俊芳。

2003年12月16日长春高新董事会通过决议，拟全部转让公司持有的控股子公司——长春长生生物科技股份有限公司59.68%的股权，每股转让价格为2.4元。

彼时担任长春高新的副董事长高俊芳受让长春长生1734万股股权，占总股本的34.68%，转让金额为4161.6万元；上市公司亚太集团受让长春长生1250万股，占总股本的25%，转让金额为3000万元。

由于长生生物优秀的盈利能力，市场对于长生生物2.4元的转让价格产生质疑。

据《中国证券报》报道，2003年12月9日，一家生物制药有限公司还给长春高新董事长发了一封函，表示愿意以每股3元的价格受让长生生物的全部股权。

同一天，该公司还给吉林省政府的一位主要领导打了一份报告，称“此前，我公司曾多次就”长生生物“股份转让及本公司受让上述股份之意向长春高新致函。其间，我们的报价均高于其他方报价，但从未得到过公平竞争的机会。目前，我公司已给长春高新报价3元/股，高出其他方协议收购价，但我公司仍没有得到介入的机会。”

在市场、媒体的质疑中，2004年4月，长春高新将长生生物的转让价提升到2.7元/股，不过转让最终完成，受让方依然是高俊芳。

2006年8月，亚泰集团将股权转卖给高俊芳，退出长生生物。至此，长生生物成功私有化，被高俊芳牢固掌控。

公司进化论注意到，在长生生物事件爆发前一个月，今年6月30日，康泰生物官网发布了一则以“将在沉默中爆发的疫苗行业”为题的文章。文中称，“疫苗现在是行业的翘楚，实现了很高的收入增长率，每年达到了10%到15%的两位数增长率，而且预计未来几年里会继续增长，大大超过传统医药行业中的6%到7%的增长率。”

疫苗“三巨头”曾是长生生物股东

公司进化论综合天眼查信息与康泰生物招股书得知，被称为康泰生物“掌舵人”的杜伟民出生于1963年，一个江西贫困山区的农民家庭。他1984年考入江西省卫生学校检验专业，1987年被分配至江西防疫站从事环境检验工作，并在当年考入江西教育学院化学系，脱产本科学习，毕业后又回到江西省卫生防疫站工作。

1995年，杜伟民人生发生了一场重大变化：他结束了7年多的防疫站生涯，于1995年2月“下海”到长春长生生物科技股份有限公司，任销售经理。

而根据长生生物财报，1994年，高俊芳刚刚担任了长春长生总经理，两人就此有了交集。

杜伟民在长生生物销售经理的职位上一干就是6年。2001年，杜伟民的人生开始从员工到股东的第二次转变。

工商信息显示，2001年杜伟民回到老家江西，成为了长春生物制品研究所江西办事处法人。同年3月，杜伟民与韩刚君联合创办广州市盟源生物工程发展有限公司（下称广州盟源）。其中，杜伟民是法人，韩刚军是参股，双方各占股50%。

2001年9月18日，长生所与广州盟源签署《股权转让协议》，约定长生所将其持有的长生实业 0.68%的股权以 43.79 万元对价转让给广州盟源。

可以看出此次转让的股权并不多，但杜伟民和韩刚军就此拥有了长生生物的股权。据知情人士向公司进化论透露，杜韩二人均是当时在长生生物负责销售的人，因为能力较强又很忠心，得到赏识，高层决定给他们一些股份。

江苏延申IPO报告书显示，韩刚军1962年出生，曾任开封市龙亭区卫生防疫站医师、副站长，开封瑞禾生物制品公司董事长。与杜伟民共同的防疫站生涯或许是他熟悉疫苗销售的原因。

不过，相比杜伟民，韩刚军的手笔更大。根据《黄海机械：长春长生生物科技股份有限公司2015和2016年度盈利预测审核报告》，2001年9月18日，长生所与韩刚君签署《股权转让协议》，约定长生所将其持有的长生实业30%的股权以1932万元对价转让给韩刚君。

至此，高俊芳、韩刚军和杜伟民均成为了长生生物的股东。而从长生生物中走出的这三个人，此后分别成为了国内狂犬病和水痘疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗的领军人物。

杜伟民与韩刚军最为成功的创业当属江苏延申。根据资料，江苏延申的实际控制人是杜伟民与韩刚军。

2006年，在我国刚开始对流感疫苗实施批签发制度时，江苏延申就拿下了流感疫苗的批文。2006年，流感疫苗批签发360万人份，在国内生产企业中排名第一。

2007年，江苏延申筹备国内上市，但遭到发审会拒绝。

2009年5月，杜伟民辞去了江苏延申的职务，同时转让了股份，套现2亿元。巧合的是，在杜伟民刚走的2010年，江苏延申就被查出有五批产品涉嫌造假，公司从此一蹶不振。目前，江苏延申已经更名为江苏全益，韩刚军也淡出了人们的视线。

杜伟民则在2008年在产权交易所购买了康泰生物的大部分股份，从而成为了康泰生物的实际控制人。

责任编辑：桂强