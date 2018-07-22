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中美联合造出世界最快转子：每分可旋转超600亿次

中美联合造出世界最快转子：每分可旋转超600亿次
2018年07月21日 18:19 新华社
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　　原标题：中美科研人员造出世界最快转子

　　新华社华盛顿7月21日电（记者周舟）美国和中国两国科研人员日前联合造出世界上最快的转子，每分钟可旋转超过600亿次。这一研究成果发表在新一期美国权威学术期刊《物理评论快报》上。

　　美国普渡大学研究团队与中国北京大学、清华大学以及量子物质科学协同创新中心合作，使用硅材料合成了一种形似“哑铃”的转子，长320纳米，宽170纳米。

　　科研人员使用激光让“哑铃”悬浮于高度真空中，当开启环形激光时，“哑铃”会旋转，成为转子；开启线性激光时，“哑铃”则会振动，可用于测量微小的力和扭矩。

　　科研人员说，观察转子的快速旋转，可以研究真空摩擦和重力。类似设备此前用于测量引力常数和地球密度等，新设备有望应用于量子力学和真空特性的研究。

责任编辑：张建利

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