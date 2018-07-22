北京下周继续“蒸笼”模式 雷雨天出行避免山区

原标题：下周继续“蒸笼”模式 雷雨天出行避免山区

新京报讯 （记者邓琦）未来一周，北京的蒸笼模式将继续，前期依旧是多雷阵雨天气，后期预计晴到多云。气温方面，7月24日受降水影响，最高气温将降到30℃以下，其余几天最高气温都在“3”阵营。

昨日午后，分散性雷阵雨影响北京西部北部地区。13时至17时，昌平、延庆、怀柔、门头沟地区局地出现了强降雨。延庆和昌平先后发布了暴雨蓝色预警。

未来一周，温度高、湿度大的“蒸笼模式”将持续，同时多雷阵雨天气，外出需注意防暑降温防雷雨。

具体而言，23日到25日有全市性的雷阵雨天气，雨量分布不均，局地短时雨强较大。未来一周，24日有明显降雨天气，最高气温只有28℃，其余时间白天最高气温在31℃至34℃，加上空气湿度大，天气闷热，还要注意防暑降温。

为何近期北京的降水如此“任性”？

气象部门介绍，近期多雨的天气是由“副热带高压”引起的。“副高”外围偏南暖湿气流向北源源不断地输送水汽，导致处于“副高”外围的北京水汽充沛，一旦有冷空气侵入，就会下雨。并且“副高”的西进或者东退，均会对降雨落区起到决定性的作用。因此在这种天气形势下，降雨的预报有较大难度。

以7月19日下午部分地区出现的雷雨为例，从卫星云图和雷达图上可见，局地的雷雨云团从生成到影响北京，只用了3小时左右的时间，且雨量分布极不均匀。因此，大家对于降雨的感受各不相同。建议市民近期出门常备雨具，并及时关注临近天气预报。

近期避免前往山区

根据北京市规划国土委发布的信息，受7月15日夜至18日的持续强降雨影响，北京山区局地出现山洪，导致7月16日至18日，北京共发生地质灾害23起，全部为小型道路崩塌，均未造成人员伤亡。

受近期强降水多发影响，昨日9时，市规划国土委和市气象局已联合发布地质灾害气象风险预警。至7月23日9时，怀柔、密云山区为黄色预警，房山、门头沟、昌平、延庆、平谷等山区为蓝色预警。下周末仍多雷雨天气，市民周末出行应避免前往上述山区，以免发生危险。

山区旅游的风险主要表现在交通不便、路况复杂，交通事故多发。地质条件特殊，受天气影响较大，山体滑坡、泥石流、塌方等地质灾害易发高发。

责任编辑：桂强