盘点中央部委公车家底：“部长专车”究竟有多少

来源：南方都市报

原标题：百余中央部委公车家底全盘点：“部长专车”究竟有多少？

7月20日，中央部门集中公布2017年度决算。梳理中央部门晒出的国家账本，察时局关注到，今年是中央部门公车家底公开最全的一年。

此番公布年度决算的中央部门，共有106家（以机构改革前口径统计）；其中103家单位都在决算报告中披露了各自的“公车家底”。

据统计，103家中央部门共计拥有公车总数108487辆，其中，“部长专车”数量达到1182辆；去年一年，中央部门公车购置及运行费总计超20亿。

这一数据，同2015年首度披露的公车“家底”相比，有明显降幅。

10.8万辆：去年中央部门公车购置及运行费超20亿

所谓“公务用车”，是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的车辆。

察时局根据决算报告中披露的数据统计，上述103个部门公车数量为108487辆，去年公车购置及运行费用超20亿元。

梳理2017年公车数据显示，拥有公车数量最多的10个中央部门，分别为：国家税务系统、气象部门、海关总署、教育部、中国人民银行、交通部、原国家质检总局、原农业部、中国民用航空局、国家统计局。

其中，公车数量最多的国家税务系统，拥有近3.5万辆公车，是第二名气象部门的近4倍。

其余诸如海关总署、教育部、人民银行等部门，公车数量则为5000辆至8000余辆不等。

而从2017年中央部门公务用车购置及运行费用的情况来看，费用花销基本与公车数量成正比：国家税务系统、海关总署、人民银行、气象部门等的公车花费排位靠前。

但略为特殊的是，如国家机关事务管理局，尽管它只有19辆公车，但由于它同时还负责中央国家机关公务用车的编制、配备、更新、处置，因此公车购置及运行费用也排入了前十名。

中央部门公车数量比去年至少减少15000辆

在年度预决算报告中详细披露三公的花费情况、包括公车的具体数据，是2014年国办明确提出的要求。

从2015年开始，中央部门首次在当年的预算报告中详细披露公车家底。其后历次中央部门公布预算和决算报告，公车数据和信息的披露也逐步完整。

据此前媒体统计显示，2015年初，中央部门共有89个单位在预算报告中公开了三公安排。当年，公务用车的费用支出达到29.7亿。

而从2017年决算报告数据与之相比，公车花费已经出现了大幅度削减。

对比中央部门2016年度决算公布数据来看，察时局统计发现，2017年，中央部门的公车数量至少削减了15000辆。这也从另一个侧面，体现出近年来公车改革的趋势。

其中，削减公车数量最多的十个部门为：国家税务系统、原银监会、原国家质检总局、公安部、交通部、教育部、国家统计局、气象部门、工信部、以及证监会。

其中，国家税务系统削减数量最多，达到8500辆；原银监会、原国家质检总局、公安部等公车削减数量均在1000辆以上。

值得一提的是，原银监会在2017年里，公车总量削减幅度达到47.4%，近乎减少了一半公车。

统计数据还显示，2017年仅有极少数的中央部门购置了新车。包括原国家工商总局、新华社、最高检、国务院办公厅等，但各部门购置新车的数量基本在3辆至10辆不等。

最高检在2017年度决算报告中，还详细就公车保有情况、公车购置情况作出说明。据介绍，最高检目前共拥有99辆车，去年新购置了一般执法执勤用车3辆，全部为轿车。在2017年，最高检公务用车运行维护费的支出，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费，上述费用共计368.87万元。

1182辆“部长专车”：国资委最多、教育部次之

在2014年启动公车改革后，仅部级以上领导保留专车。

2015年，中央部门预算首次公开了部级领导用车数量。公开报道显示，85个中央部门公布的部级领导干部用车量共计1320辆。

而从2017年度决算报告来看，此次公布部级领导干部用车的部门更多，但部长专车的总数却有所下降。

据察时局统计，2017年中央部门“部长专车”共1182辆。其中拥有“部长专车”数量最多的部门是国资委，达到91辆；教育部次之，为60辆；国家发改委排在第三位，为38辆。

对比2015年察时局统计的中央部门拥有“部长专车”最多的十个部门来看，削减力度也可见一斑：

（2015年的top10）

察时局了解到，此前，部长、副部长级专车由一人一辆定编，正、副部长级干部根据级别不同，配备的车辆标准各有不同。

在此轮公车改革中，中央部门在规范省部级干部车辆的配备的同时，有的部门对退休的省部级领导也不再配备专车。

仍有个别部门未按规定晒“家底”

对照国办2014年就晒“三公”提出的要求来看，中央部门目前在预决算报告中披露的信息，仍有完善改进空间。

察时局了解到，国办在《2014年政府信息公开工作要点》中提出要求：继续推进财政资金信息公开，所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开，细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的有关情况，以及“三公”经费增减变化原因等信息。

察时局关注到，在2017年度中央部门决算报告中，具体到公车这一项，政协全国委员会办公厅、中华全国总工会、中国出版集团公司三家未公布完整的公车信息。中华全国总工会、中国出版集团公司在报告中解释：无财政拨款安排的“三公”经费。

而据政协全国委员办公厅2017年度决算报告显示，2017年，其公车购置和运行费用为139.16万元，但报告中，并未就部门保有的公车数量及购置情况作出说明。

另外，还有的中央部门就公车保有量情况的说明中，仅笼统给出一个总数，并未详细就车辆具体类型作出说明。

察时局关注到，此类公布不够规范、细致的现象，在因公出国、公务接待费用支出方面也较多存在。有业内人士向察时局指出，中央政府部门的“三公”都来自于财政拨款，相关经费使用、支出应尽可能公开、详细、透明，如此才能真正事实让财政资金在阳光下运行。

制图：蒋小天

文：程姝雯、卜羽勤、蒋小天、吕春荣、尤一炜

责任编辑：桂强