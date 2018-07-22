蔡英文吹嘘讨党产政绩 国民党:消费过去躲避现实

资料图：蔡英文

海外网7月22日电 据台媒报道，21日，台湾地区领导人蔡英文在出席“挺改革，拼未来”社团高峰会时，对国民党提出各种批评，并着重夸耀自己“讨党产”的政绩。对此，国民党发言人洪孟楷21日晚间回应说，民进党已经“执政”两年多，不应该再消费过去，民进党“执政”不力是事实，不去正面面对，就是代表民进党无心“执政”，只想清算斗争。

洪孟楷表示，民进党越是只能重提过往，就越代表现在施政乏善可陈，失去人心的民进党只会被台湾民众所唾弃。

谈到“讨党产”，洪孟楷说，绿营把台湾地区前领导人马英九所涉“三中案”当成改革的一部分，恰好坐实了“政治操弄、政治办案”的说法，他戏谑道，原来操弄北检起诉马英九，也可以被列为“政绩”之一。

另据台湾《中时电子报》此前报道，蔡英文在“挺改革，拼未来”社团高峰会时曾着重就“讨党产”一事拿来夸耀。蔡英文自信满满地说，“各位，讨党产，我们（民进党）做到了！”台湾一定会因“讨党产”而改变和进步。（海外网 张振）

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