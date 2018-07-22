台风“安比”今日登陆 浙江江苏等地出现大暴雨

原标题：台风“安比”今日登陆 多地出现大暴雨

“安比”预计22日早晨到上午登陆或穿越舟山群岛；浙江、江苏等地采取预防措施最大程度减轻灾害损失

7月21日，台风“安比”逼近，在浙江省舟山市沈家门渔港，大批渔船已回港避风（无人机拍摄）。 新华社记者 黄宗治 摄

台风“安比”未登陆已造成影响，浙江、江苏、上海、安徽等地开始出现大到暴雨、局部大暴雨，各地启动应急响应，相关部门采取预防措施最大程度减轻灾害损失。

浙江安全转移群众近四万人

记者21日下午从浙江省气象台了解到，预计今年第10号台风“安比”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，于22日早晨到上午登陆或穿越舟山群岛。

受其影响，浙江多地开始降雨，21日傍晚到22日宁波、舟山、杭州北部、嘉兴、湖州等地区部分有大到暴雨，局部有大暴雨；浙北地区将有7至9级大风，浙北沿海海面风力逐渐增至10至12级。

浙江省防汛防台抗旱指挥部负责人表示，浙江省继续维持防台风三级应急响应。截至21日中午，浙江省舟山、宁波、台州、嘉兴、湖州等市已安全转移群众38570人（陆上转移29211人，船上人员回港及上岸9359人）。全省有22975艘渔船已在港避风或处于安全水域，5332艘非渔船已在港或处于安全水域。浙江海事局已联系东海救助局安排专业大马力救助船做好布防工作。

受台风影响，21日夜间至23日白天，江苏省大部分地区将出现大到暴雨、局部大暴雨，陆地7-8级阵风、沿海海面9至10级阵风11至12级偏东大风。江苏省防指21日17时启动防台风三级应急响应，派出工作组赴苏州等地督促指导防台风措施落实情况。

江苏省防指有关成员单位分别下发防台风通知，加强对部门、行业台风防御工作的指导，确保防台风工作有力有序有效进行。水利部门提前调度沿江地区预降河网水位，淮河流域进一步降低洪泽湖水位，里下河地区调度沿海五大港闸全力排水，为台风可能带来的降雨和洪水预留调蓄空间。交通部门调动应急抢险队伍、物资和机械设备随时待命，做好公路抢通保通、紧急运输、水上遇险人员、船舶搜救和船舶污染清除等抢险救灾准备工作。

上海启动人员转移、撤离和安置方案

据上海中心气象台21日17时发布的消息，台风“安比”21日17时中心位置已经到达上海东偏南方向约490公里的东海海面上，近中心的最大风力为10级，离中心大约180公里的地方风力有8级。台风中心目前正以每小时30公里的速度朝西北方向移动，强度略有加强，预计穿过舟山群岛，于22日上午到中午在上海沿海登陆。

受其影响，上海出现明显的风雨天气，主要影响时段出现在21日半夜到22日，过程雨量可达大雨到暴雨（40至80毫米），个别站点大暴雨（100至150毫米），小时最大雨强可达40至60毫米，陆地最大风力8至10级，沿江沿海地区和长江口区9至11级。

目前，上海全市已经紧急动员起来，防汛防台风直接相关的部门和单位全力落实防御举措。在一线沿海地区，上海已启动人员转移、撤离和安置方案。对一线海塘外作业施工人员和工地临房、危房简屋内人员、进港避风船民等，落实紧急避难场所，妥善安置，保证基本生活。

一些沿海的游乐场所和公园，已经实施闭园措施。包括足球赛事在内的部分大型活动和比赛也已延期或取消。

受台风影响，预计22日至23日，淮河下游、沂沭泗河水系将有大到暴雨、局地大暴雨。

淮河防总秘书长、淮委巡视员汪斌宣布淮河防总于21日11时启动防汛防台风IV级应急响应，要求有关单位按照职责分工和规定做好各项防汛防台风应对工作。根据国家防总统一安排，淮河防总派出两个工作组分赴安徽、山东两省协助开展防汛防台风工作。

据悉，淮河防总21日向江苏、山东、安徽省防汛抗旱指挥部和淮委沂沭泗水利管理局发出《关于做好第10号台风“安比”防御工作的通知》，要求切实做好台风防御工作，最大程度减轻灾害损失，强化责任制落实，强化监测预报预警，做好水利工程调度，高度重视山洪灾害防治和中小水库安全，做好城市内涝防御工作，强化应急值守和信息报送。

据新华社

责任编辑：桂强