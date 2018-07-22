媒体评中大学生官风波:社会风气显然影响到校园

原标题：学生会的官本位，该踩刹车

因为一则“学生会干部任命公告”，中山大学学生会成了众矢之的。在中山大学学生会官方微信公众号7月19日发布的《中山大学学生会2018—2019学年干部任命公告》中，按照三个层级公示了200多个学生干部岗位，而在“秘书机构”和“组成部门”两层级中，还特别标明了职位是“正部长级”还是“副部长级”。

大家当然知道此“正部长”非彼“正部长”，大学学生会依葫芦画瓢弄的这一套官职系统有很大的游戏成分，但这一现象还是引发了众人的担忧。一个担忧当然是对这些热衷于谋个一官半职的学生会成员本身，学生当以学业为重，一所大学里，如果学生间比拼的是谁的级别高，谁的职务大，他们成长的心理某种程度会扭曲。现实的情况，我们看到一些学生将主要的精力放在了当大小学生官员身上，放在了社交生活上，这也许是大学生活的一个组成部分，但不该是主流文化。另一个担忧则来自于此风不可长，当这样一份公告端到大学生面前时，他们是羡慕还是嘲讽，是认同还是反感？当这些所谓的学生会干部，在大学里如鱼得水成为校园明星时，他们平静的内心又会起什么样的波澜？

对学生的担忧又进一步升级为对大学教育本身的讨论。学生会虽然只是大学内部的一个社团，但其本意应该是为了明确学生干部的服务职责，更好地服务同学，它的底色应是充满朝气积极向上的。一所风气清明的大学，当以学术和教学为重，无论是哪个部门，都不该将行政级别当成自己的追求目标，但中山大学的这份学生会公告表明，要扭转这一积弊，仍然任重道远。

中山大学学生会在回应中表示“在公告中，我们错误使用了级别的表述，对此深表歉意”，这个道歉没有说到点子上。学生会这次的作法，说明是官僚作风在起主导作用。一个需要论资排辈的官场里，级别才会这么重要，社会风气显然影响到了校园。学生会干部化反映了学生会存在机制和作风问题。

要扭转这种局面，给学生一个正面的引导，需要回归学生会的根本职能。大学学生会本身就是一个为大学生服务的组织，这个初衷始终是学生会存在的基础。从这一点上看，学生会里的官僚作风与社会上的官本位，都有同样的行事逻辑，它很大程度上是奔官位去的，而不是奔服务去的。

从这起事件也可以看出，大学并非象牙塔，社会上热衷的事情，不可能指望大学对此免疫，同样的，社会上解决不了的问题，不能希望大学能解决。在这起事件上，光批评中山大学学生会，效果有限。本质上说，学生会的这种刻意的模仿，是有强大的社会文化支持的。这些学生在学校里，面对的是一个庞杂的学校，走出校门，面对的是一个庞杂的社会。官僚作风仍然在各行各业根深蒂固，他们可能从小就耳濡目染了，甚至不用学，就能模仿得很像。中山大学学生会撤除了公告，但他们能否从思想中改变作风，而不是简单地一撤了之。

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责任编辑：桂强