长春长生狂犬疫苗造假 广东无涉事批次疫苗

原标题：广东无长春长生涉事批次狂犬病疫苗

广州日报讯 （全媒体记者何雪华 通讯员粤康信）继长春长生生物科技有限责任公司（下简称“长春长生”）近日被国家药监局紧急发布通告称其冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违规行为，违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗后，7月19日晚，长生生物发布公告称，其子公司长春长生收到了《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》，2017年10月27日立案调查的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01）“效价测定”项不符合规定，罚没款总计3442887.60元。如果说二类自费苗狂犬病疫苗受众面相对小，那么一类免疫规划苗百白破影响就大了，而且效价不合规，那意味着每名儿童都要接种白喉、破伤风和百日咳的免疫效果将受影响。因此，在市民群众中引起很大反响，上述“回家翻本”的恐慌情绪表达很多。

为此，记者向省疾控中心求证相关情况，获权威回应：“广东未采购长春长生批号201605014-01百白破疫苗”，“广东无长春长生涉事批次狂犬病疫苗”。

权威回应

1。广东是否有涉事批次疫苗？涉及数量多少？

答：国家药监局7月15日紧急发布通告称，长春长生生物科技有限责任公司的冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违规行为，违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗。目前，这次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。因此，广东省没有涉事批次疫苗。

2。已接种对象，是否出现异常？是否接到异常反应的反馈？

答：目前并未发现接种狂犬疫苗后不良反应发生率异常的情况。

3。广东地区可接种的狂犬疫苗有多少品规，如涉事批次疫苗回收后，对犬伤者接种预防的影响多大？是否有其他的疫苗可以替代？

答：广东地区可接种的狂犬疫苗有12个品规，包括长春长生冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）。吉林长春长生对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回，我省有其他品规的疫苗可以替代，可以满足犬伤者的接种预防。

4。如未接种完全疗程的伤者，跨品规接种狂犬疫苗，后果如何？

答：跨品规接种狂犬疫苗，预防效果一样，继续按照原接种程序接种即可。

5。广东可以接种狂犬疫苗的单位有哪些？

答：县级以上卫生行政部门指定的医院、社区卫生服务中心和镇卫生院设立的狂犬病暴露预防处置门诊可接种狂犬疫苗。市民也可在广东省疾控中心官网、“广东疾控”官微上查询到我省狂犬病暴露后医学处置门诊有关联系方式。

6。最新发布的百白破疫苗处罚决定，广东是否有长春长生公司批号201605014-01百白破疫苗？

答：2017年11月3日国家食品药品监管总局公布了在药品抽样检验中检出长春长生生物科技有限公司生产的批号201605014-01的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。

经核实，广东省未采购该公司生产的该批次（批号201605014-01）的百白破疫苗。

责任编辑：桂强