长生生物疫苗造假 湖南境内没有涉事疫苗

原标题：湖南境内没有涉事疫苗

长沙晚报讯（记者 杨蔚然 通讯员 李合锋）“我之前接种过长春长生的狂犬病疫苗有没有问题，需不需重新接种？”“我刚打了2次这种狂犬病疫苗，接下来怎么办？”“长春长生人用狂犬病疫苗”问题近期受到市民广泛关注，昨日，湖南省疾控中心就此公开答复。

本次飞行检查所有涉事批次产品

尚未出厂和上市销售

7月15日，国家食品药品监督管理总局发布《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》，通告说：根据线索，国家食品药品监督管理总局组织对长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。同时，通告特别强调，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

“湖南境内没有涉事疫苗。”省疾控中心免疫规划科科长、主任医师张淑君昨日接受记者采访时表示，市民若已经接种了“长春长生人用狂犬病疫苗”，但还没有完成全程接种，根据《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》（以下简称《技术指南》），目前我国狂犬病疫苗接种推荐两种接种程序，一种是“五针法”，即第0、3、7、14和28天各接种1剂，共接种5剂；另一种是“2-1-1”程序，即第0天接种2剂（左右上臂三角肌各接种1剂），第7天和第21天各接种1剂，共接种4剂。按照《技术指南》要求，狂犬病疫苗接种应当按时完成全程免疫，尽量使用同一品牌的狂犬病疫苗，若无法实现，可使用不同品牌的合格狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。

如已接种了“长春长生人用狂犬病疫苗”部分剂次，按照《技术指南》，可选择同样采用“五针法”的其他品牌人用狂犬病疫苗，完成后续剂次的接种。

不慎被动物咬伤或抓伤，应第一时间处理伤口

市民如果之前已全程接种了“长春长生人用狂犬病疫苗”也不用担心，张淑君称，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。同时，长春长生生物科技有限责任公司发布《质量保证声明》称，已上市的疫苗均符合国家注册标准，未发生因产品质量问题引起的不良反应事件。

张淑君提醒，如果不慎被可能携带狂犬病毒的动物咬伤或抓伤，应第一时间处理伤口，包括对每处伤口进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外科处置。局部伤口处理越早越好。伤口冲洗用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗，每处伤口至少15分钟。如果条件允许，建议使用专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。

伤口处理后，根据伤口的暴露分级，伤口达到Ⅱ级暴露，一定要按照狂犬病暴露后处置规范的要求及时去相关机构接种疫苗。如果伤口咬伤比较严重（Ⅲ级暴露），应遵照接种医生建议，足量使用狂犬病人免疫球蛋白或抗狂犬病血清。

来源：长沙晚报

责任编辑：桂强