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长生生物疫苗造假 媒体：问题疫苗万一打了怎么办

长生生物疫苗造假 媒体：问题疫苗万一打了怎么办
2018年07月21日 23:28 生命时报
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　　原标题：长生生物4天收两“罚”，疫苗再陷质量门

　　因狂犬病疫苗记录造假而被国家药监局调查的长生生物，生产的儿童百白破疫苗也被药监局指出‘效价测定’不合格。这样的“问题疫苗”有害吗，万一打了怎么办？戳图了解

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长春长生狂犬疫苗造假 多地表态停用

责任编辑：桂强

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