长生生物疫苗造假 媒体：问题疫苗万一打了怎么办

原标题：长生生物4天收两“罚”，疫苗再陷质量门

因狂犬病疫苗记录造假而被国家药监局调查的长生生物，生产的儿童百白破疫苗也被药监局指出‘效价测定’不合格。这样的“问题疫苗”有害吗，万一打了怎么办？戳图了解

责任编辑：桂强