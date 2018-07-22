南都评长生生物疫苗造假：要追究监管的失守

来源：南方都市报

原标题：疫苗事即众人事，违规者必须付出代价

疫苗事，众人事，长春长生生物公司这次陷入的不仅是舆论漩涡。日前，上市公司长生生物在接连收到国家药监部门罚单和《药品GMP证书》被收回处理的同时，深圳证交所连续两次下发关注函，要求涉事公司说明疫苗生产情况，并于7月20日启动对长生生物公司及相关当事人“公开谴责”的纪律处分程序。

山雨欲来，不仅于此，虽涉事企业反复强调被曝出丑闻的狂犬疫苗批次属于“尚未出厂和上市销售”部分，但因疫苗质量问题引发的信任危机却在迅速蔓延。深交所披露信息显示，涉事长生生物所产狂犬病疫苗销量占国内市场近四分之一，社交平台扒出长生生物这位“疫苗之王”的前世今生令人毛骨悚然，成千上万婴幼儿的疫苗注射手册上都有“长生生物”的字眼，由此产生公共焦虑恐怕一时难以消弭。

一家劣迹斑斑的疫苗企业，垄断或参与瓜分国内相关领域的疫苗市场，不断接到违规罚单的同时也不断获得生产资质、接到疫苗订单，在曝出丑闻与领受“无痛”惩罚的拉锯中，婴幼儿的健康、公众的生命安全长期身处险境。一度被“偶合反应”成功解套的疫苗质量问题，终究要直面生产与监管的全盘拷问，对涉事企业严惩之余也要追究其生产资质的获取流程乃至监管的失守甚至惩处的宽纵。

在国家有关部门表态严查重处的同时，深交所此次的“出离愤怒”颇为抢眼。“公开谴责”并非仅是社会主体表达愤怒情绪的措辞，按照深交所章程规定，“公开谴责”是其对违规会员“可以单处或者并处”的七项明示纪律处分之一，在此之外还有暂停、限制甚至取消交易权限等更严重措施，这是深交所基于市场运作规则与逻辑做出的反馈。从电话询问、连发关注函到“公开谴责”，随着事态的进一步发展，深交所是否能对长生生物有更严重处罚值得期待。社会热点事件事关公众利益，与之更贴近的市场化惩戒机制此刻出手，向违规者和一众从业者传递一种清晰的压力信号。

此前山西三维爆出污染丑闻，证监会亦对涉事公司数十名高管做出处罚。《21世纪经济报道》数据显示，长生生物作为上半年A股市场少有的“牛股”，多家券商对其表示看好、“强烈推荐”，本次疫苗丑闻曝出前，该公司2018年以来的股价涨幅超过50%。从涨停到跌停，相较于有法定上限的行政处罚额度，来自股市的不信任投票则让从业者尝到苦果、铭记突破底线与规则的代价。经历从信息披露到资质审查的严格监管，“疫苗之王”此番或将跌落马下。

政府的资质认定与准入许可也有能力让违规者彻底出局，涉事公司的《药品GMP证书》被收回，取消违规者身上那早已名不符实的“良好生产规范”认证，相对过去类似事件中让人并不满意的罚单，此次政府部门与市场反馈彼此共振。激愤的民众在疫苗事件中对涉事企业深恶痛绝，市场传导压力的机制充分发挥效用，有望真正让违规者退出，让从业者引以为戒。

社会运行的秩序维护与规则申明，不仅应是国家职能部门的使命，市场化主体同样也有能力对舆论热点表达关注、亮明态度，从关注、谴责到祭出更严厉的惩戒手段，事实表明市场化传导压力的方式也能让违规者更有痛感、付出代价。就在日前，知名公益组织“阿拉善阿拉善SEE”也公开声明将有劣迹上市公司从其会员名单中剔除，多元压力传导机制发挥效力，更多社会主体开始投身参与对违规者的“差评”乃至“联合惩治”，不必将其视为庸俗化的“墙倒众人推”，而可理解为社会多元角色的一种主体意识觉醒，它必将造就更高的违法成本和更为健康的市场秩序。

责任编辑：桂强