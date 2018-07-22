台风“安比”预计今天中午前后在上海登陆

7月21日晚，上海天空乌云翻滚。图片来源：视觉中国
上海市气象局今早发布，台风“安比”今早5点距离上海芦潮港145公里，预计它将以每小时25公里左右的速度向西北方向移动，于今天中午前后在上海登陆，登陆时强度为25-28米/秒（强热带风暴级）。
据上海市防汛指挥部最新统计，台风“安比”临近 ，为确保海塘外作业施工人员和工地临房、田间窝棚、危旧房屋内等各类人员的安全，截至22日零时，各级防汛部门共组织撤离安置192727人，至此全市人员撤离安置工作已全面完成。
来源：上海发布
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