挂牌仅3个月的新部门约谈了一个副部

原标题：这个新部门约谈了一个副部

“事故企业无法无天、无知无畏、诚信缺失、利欲熏心。”上周在四川宜宾召开的一起事故现场警示会让挂牌仅3个月的新部门备受关注。

这个新部门就是应急管理部。

12日晚6点42分，位于四川省江安县工业园区的宜宾恒达科技有限公司发生了爆炸着火事故，造成19人死亡、12人受伤，是近年来死亡人数最多的化工事故。

事故发生后，四川省安监局报告给了应急管理部，该部党组书记、副部长黄明派党组成员王浩水去现场指导协助相关工作，另一方面，黄明部署该事故挂牌督办。

关心时政的人应该知道，挂牌督办的背后，往往意味着对失责者的追责。

周一例会都会讨论的话题

在17日召开的警示大会上，应急管理部监管三司司长孙广宇措辞严厉，“事故企业无法无天、无知无畏、诚信缺失、利欲熏心。”

“二车间副主任罗某只有小学三年级的文化程度，2月入职，6月被提拔为车间副主任。这次事故中死亡的19人中有16人是恒达公司操作工。这些人基本都是周边农村的农民工。这些农民工缺乏化工安全生产基本常识，对本岗位生产过程中存在的安全风险不掌握。”

一个细节是，应急管理部的板子也打在了相关负责人的身上——要求对政府有关部门在项目引进、审批、建设过程中的监管问题要“彻查”并追责。

背后体现的是这个挂牌刚3个月的新部门，对安全生产的高度重视。应急部每周一都会召开工作例会，而安全生产问题则是雷打不动的话题。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，高层也试图通过一系列手段扭转一些地方一把手错位的政绩观。

一个不容忽视的事实是，有的地方党政主要领导对安全生产工作的态度是“说起来重要，做起来往后靠”，在面对GDP诱惑时，就把安全抛在脑后，红线失守、底线不保。

在应急管理部挂牌两天后，官方媒体发布重磅，中办国办印发了我国第一部安全生产领域的党内法规——《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，应急管理部参与了文件起草。

这个规定的“一票否决”曾备受外界关注——

对因发生生产安全事故被追究领导责任的地方党政领导干部，在相关规定时限内，取消考核评优和评选各类先进的资格，不得晋升职务、级别或重用任职。

在四川的这场警示大会上，孙广宇认为，地方政府“片面追求GDP，盲目引进化工项目，未考虑沿长江经济带产业限制政策要求。”

“部领导每天24小时轮流在岗值守”

挂牌仅3个月的应急管理部，大动作着实不少，约谈地方政府是其中一个亮点。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）之前提到过，在一个月内，这个新部门有30多次明察暗访，还集中约谈了1省7市政府主要负责人、有关负责人。

时间 主约谈 被约谈者 6月1日 国务院安委办副主任、应急管理部副部长孙华山 山西省运城市政府 6月14日 国务院安委会办公室副主任、应急管理部副部长付建华 辽宁省政府和本溪市政府 6月15日 孙华山等3人 河南省南阳市、广东省东莞市、河北省邢台市政府主要负责人 6月29日 付建华 河南省洛阳市、三门峡市政府主要负责人 7月3日 中国铁道建筑有限公司及相关下属企业主要负责人

从几次约谈的情况来看，主约谈者主要是两人：应急管理部副部长付建华和孙华山。上述二人在机构改革前都是原国家安监总局副局长，孙华山还是国家安全生产应急救援指挥中心主任。

谁被约谈？官方通稿中并未透露被约谈者的身份，但从央视的报道中我们也能看出端倪。

辽宁本溪“6·5”重大炸药爆炸事故造成12人死亡，2人失踪，10人受伤，该事故发生时正是上合组织青岛峰会前夕和全国“安全生产月”期间，影响十分恶劣。

6月14日，辽宁省和本溪市政府被约谈。从央视曝光的情况来看，当时辽宁省副省长王明玉和本溪市市长田树槐在被约谈之列。

也就是说，王明玉应是这个新部门成立后，首个被约谈的部级官员。

规格颇高。

多说一句，除了要关注安全生产外，对自然灾害的应急处置也是这个新部门的工作内容。

5月28日1时50分，吉林松原发生5.7级地震后，应急管理部党组书记、副部长黄明和两位副部长孙华山、郑国光立即赶到部指挥中心调度了解震情灾情，指挥部署开展应急处置相关工作。

“由部领导带头，每天24小时轮流在岗值守，一旦遇到突发重特大生产安全事故或自然灾害，第一时间做出响应。”黄明在之前接受《人民日报》采访时曾这样表示。

6月24日至27日，在云南，“担当—2018”地震救援实战演练举行，这场事先未通知相关司局和单位的演练，是应急管理部成立后首次开展的跨区域地震救援实战演练，黄明对演练进行远程调度指挥。

公安消防和武警森林部队

一些人员“转隶”后如何开展工作也是新部门成立后面临的挑战。

机构改革方案中提到：

公安消防部队不再列武警部队序列，全部退出现役。公安消防部队转到地方后，现役编制全部转为行政编制，成建制划归应急管理部，承担灭火救援和其他应急救援工作。

将武警黄金、森林、水电部队整体移交国家有关职能部门，官兵集体转业改编为非现役专业队伍。其中，武警森林部队转为非现役专业队伍后，现役编制转为行政编制，并入应急管理部，承担森林灭火等应急救援任务。

在外界不少人看来，公安消防部队和武警森林部队归入应急管理部可以作为一个强大的常备力量存在。一旦发生灾害事故就可立即出动，应对多种突发事件。

应急管理部的动作也很快。

在公安消防部队划归应急管理部方面——

4月25日，消防部队改革教育动员部署会在北京召开，黄明在这次会议上专门提到要“全力稳定队伍”：

“加强经常性思想工作和经常性管理工作，严格执行铁规禁令，以更高的标准落实中央提出的改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。”

之后，该部门消防局的领导也渐次露面：

琼色、罗永强、张福生和魏捍东（四人原任公安部消防局副局长）均担任了该部消防局副局长，詹寿旺（原任公安部消防局副政委）任副政委。

今年7月，魏捍东在接受媒体采访时透露，“除了原来承担的救灾救助工作以外，我们还要针对各种特殊灾害，打造出若干个特勤队、攻坚组、专业队，成为现代化、专业化、职业化的综合应急救援主力军和国家队，来满足各种复杂的特殊灾害救援的需要。”

不过，武警森林部队移交的时间要晚一点。

国防部新闻发言人吴谦此前透露，森林部队将于年底前整体移交应急管理部。

责任编辑：张建利