中国陆军首度军长大考 释放出什么信号？

近日，陆军对全军集团军军长进行战役指挥能力大考的消息，引发了国内多家媒体的广泛关注。考核甫一开始，新华社就详尽报道了现场情况，《解放军报》则在7月10日的头版位置报道了这则“重磅”消息。在考核结束后，人民日报海外版微信公号“侠客岛”又对这次“大考”进行了详尽的解读。

上述重量级媒体的持续追踪，以及在公开报道中透露出有关陆军此次考核中的一些“干货”细节，都揭示出陆军在部队和指挥员训练，以及部队战斗力生成方面正稳步推进着意义深远的思考和实践。笔者将在下文中根据国内媒体的公开报道，对这一消息进行简要分析。

▲图为考核现场的考务和监察人员

在考核规格、形式和“考官”阵容等方面，这次“军长大考”都显示出不同寻常的特点。据新京报微信公号“政事儿”披露，这次考核是陆军战役首长机关集训的组成部分。在考前集训阶段，5个战区陆军司令员亲自上阵授课，陆军机关领导和陆军院校的专家也都参与到集训之中。

在正式考核阶段，陆军司令韩卫国和陆军政委刘雷则坐镇考核现场，由来自陆军部队、机关和院校的12名专家教授组成的评委组对13名军长的表现进行逐次打分，陆军纪委组成的13个纪检监察组则对受考的13名军长进行“一对一”监督，密封考核想定，屏蔽通信设备信号，全程监察考核过程。同时，上述过程还会被“现场直播”——军长们要在观看视频的3600余名官兵瞩目下完成考核。

除规格高、形式严格和考评阵容强大外，考核内容本身也对军长们提出了严峻考验。13名受考的军长在考前20小时才能拿到考核想定条件，时间极为紧张。随后，各位军长还要与随机抽取、并不熟悉的15名参谋作业人员组成战时指挥所，共同在短暂时间内拟制形成战役命令、决心图及相关作业文书（即需要连续完成制定作战方案和形成上传下达的各类指挥文书）。在正式考核阶段，受考军长还要在40分钟时间内口述战役决心，并随机抽选2个与战役决心相关问题进行现场回答。

▲图为在考核过程中的陆军第71集团军基本指挥所

从上述信息可知，受考军长必须当着陆军各级领导和基层官兵的面，在事先不掌握作战态势信息的情况下与陌生的指挥参谋班子协同，在极短时间内定下战役决心并完成繁重的作业任务，并现场接受检验和考问。此外，从陆军领导对一位受考军长的点评可知，他们不仅要在重压之下完成各项任务，还得在态势感知、对部队的指挥控制、制定打击方案、评估战役进程和实施保障等环节“面面俱到”，并融合现代战争观念、运用新型作战力量。

那么，陆军举行如此紧张严格的“军长大考”，到底是为了解决什么问题，培育哪些能力呢？

这次高度接近实战条件的考核所针对的首要问题，就是时下困扰陆军战斗力提升的“和平积弊”。诚如中国军网的评论所言，长期和平状态使得许多陆军部队和指挥员产生了诸多“和平病”，包括指挥员在离开领率机关辅助时就不会指挥作战的“五个不会”问题；在长期和平环境中注重基层分队训练和部队管理工作，而指挥高级战役战术兵团作战的能力下滑的问题；还有沉迷于传统作战指挥模式，运用新型体制编制和新型装备的能力不足等问题。

▲图为陆军战役首长机关“五会”集训主会场（中国军网）

结合前述对这次考核的报道不难看出，有不少考核内容正是针对上述问题“对症下药”。如对指挥员在陌生参谋机关的辅佐下，对陌生态势进行独立判断的考查，对运用新型作战力量和贯彻现代化战争观念的要求等，都体现了陆军冲破和平积弊“羁绊”的决心。

而在针对“和平病”开出良药的同时，此番陆军聚焦军级指挥员和领率机关作战指挥能力的考核，也是对此前陆军部队实战化训练的短板进行“补课”。中国军网报道称，此次考核是建军以来首次针对军级军事干部进行的全军性考核比武。在军改以来陆军部队开展的实战化训练中，既有着力于锻炼师旅级部队作战能力的“跨越”系列演习和“火力”系列演习，也有锤炼军区/战区机关协同作战能力的“联合行动”等系列演习，唯独缺乏对集团军指挥员和机关的针对性演习训练。

对军长和军级机关实施“大考”，则适时补齐了这一短板，有助于锻炼军队高级指挥员备战打仗的本领，实现“强军先强将”的目标。同时，关注集团军这一遂行现代化大规模战役行动必不可少的指挥环节，在训练考核中强调融合现代战争观念，适应新型体制编制和运用新装备和新型作战力量，也体现了中国陆军开始在作战训练层面锤炼部队打赢大规模现代战争能力的良苦用心。

▲资料图片：陆军部队正在进行实战化训练。

对军长和集团军机关的训练考核，对基层部队训练战备水平的提高也有着积极的促进作用。《解放军报》评论称，对军长的考核，对部队和各级指挥员也产生了“层层传导带来的紧迫感”。接受了实战化训练和检验的军级指挥员，势必会在后续工作中加大对麾下部队的督促。而结合考核中获得的经验，军长们也能更有针对性的领导和指导部队的训练管理。此举有效促进了高级领率机关职能从管理向指挥作战的转型，打通了实战化训练的关键环节；也能更好地将实战化训练的观念传导至全军。

此外，“军长大考”这一创新训练形式，也体现出陆军对外军先进训练经验的汲取。《解放军报》的评论指出，美军高度重视联合作战指挥员的晋升和考评，探索建立了一系列制度机制；俄军领导层也十分重视对战役指挥员的培养，曾组织全军规模的指挥人员战略战役集训，并每年都在军区和院校层级举办大规模首长司令部演习。如果能适时、合理地汲取外军先进经验，将其与我军的改革实践相结合，则可能对陆军的战备和转型起到事半功倍的效果。事实上，从此次“军长大考”的一些细节中，笔者就感到浓重的“俄罗斯风格”。

▲资料图片：2016年9月13日，陆军某部在“火力·山丹”实兵对抗演习中组织某型防空导弹实弹射击。 新华社发

锻炼战役兵团领率机关指挥合同作战的考核，在形式上与苏军/俄军经常举行的首长-司令部演习颇为“神似”。诸如临战前下达作战任务/想定、强调高级指挥员的独立判断能力和个人作业能力，以及聚焦指挥员对参谋机关的运用能力等训练方法，也都是苏军/俄军结合战争经验和训练实践总结出的成熟方法。他山之石，可以攻玉。保持开放的心态和开阔的眼界，学习借鉴外军的先进理念和经验，将对提高我军战斗力大有裨益。

责任编辑：张建利