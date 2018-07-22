北京酝酿胡同游标准:知名且内有北京特色餐饮店

原标题：北京酝酿“胡同游标准” 商户卫生间应向游客免费开放

法制晚报·看法新闻（记者 马晓晴）北京市旅游委近日在其官网发布了“关于征求北京市地方标准《胡同游服务规范》意见的通知”，并向社会开展为期一个月的意见征求。该征求意见稿提出，胡同游应有明确的空间边界，边界标记应清晰可见，胡同应设置盲道和无障碍设施，商户卫生间应向游客免费开放使用。

图为北京市旅游委官网截图

胡同应有明确空间边界和一定知名度

征求意见稿规范了“胡同游”的定义，即以北京城市特有的具有传统文化、风俗人情、历史风貌的胡同（一条或若干条胡同组成的街区）为载体，向游客提供吃、住、行、游、购、娱和文化展示服务的特色游览业态。

征求意见稿要求，胡同游应设置属地管理机构，并应配置专职工作人员和专用经费保障“胡同游”属地管理机构开展工作。同时，管理机构应制定属地《“胡同游”服务质量手册》，明确、明示服务质量标准。

在设施方面，开展胡同游的胡同应有明确的空间边界，边界标记应清晰可见；游客接待量应与经营总体规模相匹配；胡同夜间营业的主要通道、公共场地和室内公共服务设施应有充足的灯光照明和应急照明设施；应有不少于2个主要出入口，并设置无障碍设施；应具备游览、购物、餐饮、文化展示等功能中一个或多个组合，并至少在文化、文物、历史和风俗人情等某一方面具有知名度。

在文物保护方面，应对在册的文物、历史建筑及有价值院落、重要历史遗存、古树名木等应有有效的保护措施，保护胡同与传统建筑形态特征和原貌以及历史水系及沿岸景观；应定期对文物、历史建筑、古树名木等进行维护修缮。

胡同出入口应设置中英文名牌

在服务设施方面，应在胡同主要出入口处设置铭牌，标示胡同的名称、简介及全景导览图，位置醒目，文字准确规范、宜中英文对照；胡同的主要岔路口应设置反映道路方向的标识牌，位置醒目，文字准确规范、宜中英文对照；文物保护单位或具有历史文化底蕴建筑物，应有铭牌标识，位置醒目，文字准确规范、中英文对照；各类户外广告牌匾应符合相关规定，不应影响游客通行和公共安全。

在交通方面，要求胡同内步行道均应有防滑措施；胡同长度超过1000米的，宜提供环保型代步工具；应设置盲道、无障碍设施；胡同主要出入口附近宜设置机动车和非机动车停车场地；主要出入口附近宜有公共交通站点。

胡同内应有北京特色餐饮店

餐饮方面，要求胡同内的餐饮店应布局合理，就餐环境安静、整洁、无异味；店内显著位置应公示《食品经营许可证》和从业人员健康证明；各种饮食、菜品应明码标价；厨房食品加工、存放，冷热、生熟、荤素分开，无交叉污染；胡同内应有北京特色、品牌、符合属地民族生活习惯的餐饮店。

商户卫生间应向游客免费开放

在公共卫生间建设方面，要求胡同内应设置公共卫生间，分布合理、数量充足、标识显著；应有方便残障人士人使用的设施设备，并宜配置洁手设备、洗手液和纸张用品；商户卫生间应向游客免费开放使用。

在服务方面，要求胡同游服务人员宜提供一种以上外语服务；应经过岗位培训，掌握岗位所需的基本知识和技能，操作熟练；接待游客，讲解胡同景物、历史、文化、民俗等应符合相关规定；特种职业和岗位应具有相应资质，持证上岗。

此外，还要求胡同游的各类活动不应影响周边居民的正常生活。

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责任编辑：张义凌