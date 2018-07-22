黑龙江政协原副主席离世：13岁就进抗联九死一生

原标题：刚离世的副主席，是位传奇女杰

来源：“长安街知事”微信公众号

昨日凌晨3点39分，东北抗联老战士、黑龙江省政协原副主席李敏因心脏病突发，经抢救无效逝世，终年94岁。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李敏13岁就成为抗联女战士，曾任黑龙江省第五、六届政协副主席，她的丈夫陈雷也是抗联干部，曾任黑龙江省委副书记、省长。

李敏

东北抗联最小的女兵

李敏是朝鲜族人，一家人本来生活在朝鲜，因反对日本帝国主义侵略流亡中国东北。她的父亲李石远、哥哥李云峰都加入了东北抗联，先后牺牲。

九一八事变发生后，李敏参加了抗日救国儿童团。1936年冬，她遇上了东北抗联老交通员李升，李升把她送到抗联第6军第4师营地，安排在被服厂工作，成为当年抗联最小的女兵之一。

“虽然我年龄小，可在被服厂同样干过大事。” 李敏回忆，在当时的恶劣环境下，制作军服非常困难，最大的问题就是布料来源。因为城市乡镇被占领，敌人对抗联始终封锁围剿，又很难得到其他补给，想大规模采购和生产布料根本不可能。

“当时的布料啥颜色的都有，最难得的是红色。”李敏对此印象深刻：“对有限的红布，除制作军旗外，就制作军帽的五星和袖标领章。实在没有红布时，就用红桦树皮或秋天的红树叶代替红布料，来保持抗联队伍是党领导的人民子弟兵的形象。”

抗击日寇，九死一生

林海雪原抗击日寇数年，李敏可谓身经百战。抗联战士不仅要与强大的敌人作战，还常常受到断粮、断药的威胁，忍受饥饿的煎熬。有时实在没有吃的了，就把脚上穿的靰鞡（乌拉）鞋煮软了，拿刀切成小块吃下去。

除了靰鞡鞋，树皮、死老鼠、刚出生的小老鸹，李敏都吃过。她说，有一次部队首长给每人发一粒粗盐，含在嘴里，靠着这一粒粗盐也能再走几公里。

抗战时期的李敏。来源：《解放军报》

李敏遭遇的最惨烈的一场战斗在1938年冬天，日伪军趁着大雪，进山对抗联部队进行围剿。被服厂和医院被日军包围，指导员裴成春在阻击中身负重伤，她对李敏等人说：“你们快走，我在后面掩护！”

当时，西面是悬崖绝壁，数丈深渊；南面是又宽又长的雪沟子；东山较近，有树木可以隐蔽。李敏趟着没膝的积雪开道，却没见人跟上来。转身一看，她发现本来跟在身后的战友又被包围了。不远处一个骑马的日本军官马刀一指，“哒哒哒”一梭子弹打来。李敏机智地滚进一个雪窝子里隐蔽起来，才得以虎口脱险。

这次战斗，1个女兵排只有李敏只身突围出来。

苏联受训，跳伞不输男兵

经过数年苦斗，3万余人的抗联队伍，只剩下千余人。在共产国际和苏联共产党的帮助下，他们退到苏联境内休整，编为苏联红军远东红旗军独立第八十八旅（又称国际旅）。

在苏联，李敏接受了军事训练和政治文化学习，包括各种武器的使用、冬季滑雪游泳训练、通讯技术、前线救护、铺设铁丝网、翻越障碍和战斗行军队形编组、行军警戒的派出搜索以及架设电话线、耐寒训练、武装泅渡等。

李敏还学会了跳伞，本来她体检时被查出心脏有毛病，不适宜跳伞，但坚持参加了训练。当时飞机飞到了3000米高空，机舱门一打开，巨大的气浪吹得站不住脚，男兵看了也胆战心惊，李敏看都不看，就往下跳。

落地后流了鼻血，李敏擦了擦，对谁都没有说。

1943年，在八十八旅的营地里，李敏与战友陈雷喜结连理，正式结婚。

回国后，李敏先后完成侦察、通信联络、破坏敌占区桥梁铁路仓库等多项任务，还参加了摧毁日军黑河军事要塞的作战行动。

1995年，俄罗斯政府授予李敏“朱可夫勋章”和“世界反法西斯战争胜利纪念章”。2010年她荣获哈尔滨市“百年风采女性”荣誉称号。

责任编辑：张义凌