英国航母计划赴南海巡航 还要澳大利亚海军陪同

原标题：英国希望澳大利亚海军陪同其航母一起前往南海巡航

据英国卫报报道，英国计划将其目前最大的航空母舰“伊丽莎白女王号”派遣到太平洋。报道中称，这是为了方便英国海军在南中国海进行航行自由巡逻，以显示在该地区的实力存在。

▲英国伊丽莎白女王号航母试航后回港

在上周，澳大利亚国防部长马里斯·佩恩和外交部长朱莉·毕晓普在苏格兰举行的为期两天的会谈中与英国国防部长加文·威廉姆森讨论了在太平洋的联合海军行动。在会议中部长们提到了目前在太平洋地区“国际法则和公约面临的挑战”以及中国对“以规则为基础的国际秩序的明显威胁”。

▲英国国防大臣加文·威廉姆森一直想插手南海

他们表示，这证明了英国和澳大利亚之间更好的防务与安全合作。英国国防部长加文·威廉姆森承诺加强英国在印度洋-太平洋地区扩大英国的影响力，包括在汤加，萨摩亚和瓦努阿图开设新的大使馆以及加强该地区海军舰艇部署的努力。在会后英国国防部长加文·威廉姆森说：“我们非常希望并将共同努力，将伊丽莎白女王号部署到太平洋，并希望与澳大利亚的军舰并肩航行。”“我们希望确保全世界的每个人都明白这两个伟大的国家是最伟大的盟友。”

▲全部趴窝的英国海军主力45型驱逐舰

澳大利亚护航英国航母可能并非两国政府高层中“英澳友谊”的表现，实属英国海军糟糕现状的无奈之举。伊丽莎白女王号航空母舰作为皇家海军的旗舰舰队，也是皇家舰队体积最大的军舰，能够载运多达60架飞机，预计在2020年开始正式服役。原计划它将组成一个英国的“航母打击编队”，包括几艘45型驱逐舰和建造中的26型护卫舰以及一艘攻击型核潜艇。不过英国海军如今却无法派出纸面上英国最强的水面舰艇编队了，只能沦落到让曾经的殖民地海军军舰来护航。

▲主力舰全部趴窝的英国海军恐怕只能从澳大利亚借船了

据英国媒体介绍，英国海军的主力舰，6艘45型驱逐舰由于发动机故障，不得不常年靠港进行维护，一年中出动天数少得可怜。在2017年11月末，6艘45型驱逐舰全部趴窝更是让英国海军的颜面尽失。而英国给予厚望的26型护卫舰，如今还在船台上建造之中，预计交付英国海军的时间更是2020年之后了。面对缺少驱逐舰和护卫舰等“带刀护卫”保驾护航的“女王”来说，如今只能求助于自己的小弟澳大利亚了。届时澳大利亚可能会出动刚刚服役的霍巴特级驱逐舰和几艘老旧安扎克级巡防舰，这只临时拼凑的舰队面对中国海军的由055驱逐舰率领、052驱逐舰家族和054护卫舰家族以及056护卫舰家族构成的防线，似乎谁胜谁负已经很明显了。

责任编辑：张建利