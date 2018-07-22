北京疾控：北京未使用长春长生百白破问题疫苗

原标题：北京未使用长春长生“百白破”问题疫苗
新京报快讯(记者戴轩)长生生物狂犬病疫苗生产记录造假一事近日引发风波，疫苗安全问题再度引爆热点，最近又有网友注意到，早在去年，长春长生的“吸附无细胞百白破联合疫苗”(简称“百白破”)也被检验出不符合规定，遭到吉林省药监局行政处罚。
这两种疫苗在北京的使用情况如何?此前，新京报记者第一时间从北京市疾控中心相关负责人处获悉，该狂犬病疫苗并未被北京招标引进。记者今日获悉，该公司百白破疫苗北京也并未使用。
点击进入专题：长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在
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