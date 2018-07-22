新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京疾控：北京未使用长春长生百白破问题疫苗

北京疾控：北京未使用长春长生百白破问题疫苗
2018年07月22日 09:31 新京报作者：戴轩
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

原标题：北京未使用长春长生“百白破”问题疫苗

　　新京报快讯(记者戴轩)长生生物狂犬病疫苗生产记录造假一事近日引发风波，疫苗安全问题再度引爆热点，最近又有网友注意到，早在去年，长春长生的“吸附无细胞百白破联合疫苗”(简称“百白破”)也被检验出不符合规定，遭到吉林省药监局行政处罚。

　　这两种疫苗在北京的使用情况如何?此前，新京报记者第一时间从北京市疾控中心相关负责人处获悉，该狂犬病疫苗并未被北京招标引进。记者今日获悉，该公司百白破疫苗北京也并未使用。

 

点击进入专题：
长生生物又曝“问题疫苗”被处罚 25万支劣药今何在

责任编辑：张义凌

百白破长生长春
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区