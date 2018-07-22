上海发台风和暴雨双警报 超过19万人已撤离并安置

原标题：上海台风和暴雨双警报 超过19万人已撤离并安置

新华社上海7月22日电（记者李荣）22日早上，上海在维持台风警报的同时，又发出了暴雨警报。据最新预报，今年第10号台风“安比”将穿过舟山群岛，于22日中午前后在上海登陆。目前，上海已完成了超过19万人的撤离及安置工作。

上海中心气象台说，今年第10号台风“安比”（强热带风暴级），22日5时中心位置已经到达上海东偏南方向约170公里的东海海面上，近中心的最大风力为10级。台风中心目前正以每小时25公里的速度朝西北方向移动，强度维持或略有加强。预计穿过舟山群岛，于22日中午前后在上海登陆。

受其影响，上海已出现明显的风雨天气。从21日夜至22日晨，上海全市都出现了阵雨，累积雨量普遍在3毫米至20毫米。另外，风力也明显增大，全市大部分地区的风力都在阵风5至7级的程度上，东部沿海地区已出现了8至9级的阵风。预计22日全天上海仍有大雨到暴雨，小时最大雨强为30至50毫米。

据上海市防汛指挥部的最新统计，台风“安比”临近，为确保海塘外作业施工人员和工地临房、田间窝棚、危旧房屋内等各类人员的安全，截至22日零时，上海各级防汛部门共组织撤离安置192727人，至此，全市人员撤离安置工作已全面完成。

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