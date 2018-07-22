新成立的武警某部：保留使用350余名骨干人才

原标题：新成立的武警某部：由10多个不同类型单位调整组建而成





数月前还因担心个人发展受限准备转业的武警某单位通信工程师王立松，如今已在新成立的武警某部机关重要岗位上履职尽责。近日，记者在武警某部采访了解到，该部先后有350余名骨干人才在调整改革期间得到保留使用。

该部由10多个不同类型单位调整组建而成，为防止优秀人才特别是打仗急需人才在改革中流失，真正做到人尽其用，该部组建伊始就成立工作组赴各整编单位选拔考察人才，将采集到的人员数据分门别类录入人才库，根据过往考核成绩排名筛选、优中选优定编上岗；修订骨干人才选拔任用实施细则、指挥人才能力素质考评标准等具体规定，将选用指标向在重大任务中表现突出的官兵倾斜。选拔中，他们畅通官兵监督渠道，公开个人考核成绩、成长履历、奖惩情况，工作全程在阳光下运行。带领部队多次完成重大任务的原某团团长张健，一度担心改革调整后没有合适岗位。该部根据岗位设置进行排名筛选，将张健作为某重要岗位的推荐人选。

既选强将，又配精兵。该部人力资源处干事于明海告诉记者，他们结合部队调整改革后赋予人力资源部门的新职责，针对下属各单位成立后的兵员补充问题，采取跨建制调余补缺等方式，统一调配，重点保留关键岗位、复杂专业和新质作战力量的专业骨干，力争把最优秀的人才放到最合适的岗位。

据了解，目前该部已完成各级人员编配工作，多项重大任务稳步推进，各项工作呈现新气象。

来源：解放军报

责任编辑：张义凌