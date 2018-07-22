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台风“安比”预计22日13时至15时左右登陆上海

台风“安比”预计22日13时至15时左右登陆上海
2018年07月22日 10:34 澎湃新闻
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　　原标题：台风“安比”预计今天13时至15时左右登陆上海

　　文/陈玺撼

　　记者刚刚从上海市防汛指挥部获悉，截至今天10时，“安比”正以约每小时22公里的速度向上海移动，预计离上海市中心（人民广场）还有104公里，预计今天13时至15时左右登陆上海。与今天8时预测的移动路径相比，今天10时，“安比”预测的移动路径更偏向西北方向。

　　来源：上观新闻

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责任编辑：张义凌

安比台风登陆
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